«Вятский модник» и автор картин из гвоздей встретились у Малахова

«55+: всё только начинается», один из недавних выпусков популярной телепрограммы «Андрей Малахов. Прямой эфир», был посвящён необычным увлечениям россиян, к которым они пришли после выхода на заслуженный отдых.

Интересно, что сразу два гостя студии представляли Кировскую область: «вятский модник», 73-летний Виктор Казаковцев и автор картин из гвоздей, 71-летний Анатолий Серебренников.

Собравшиеся на эфир эксперты и звёздные гости тепло отзывались о достижениях наших земляков и высоко оценили привезённые кировчанами работы. Например, присутствовавшая в студии дизайнер Алиса Толкачёва выразила восхищение тем, что Казаковцев «не боится выглядеть не как все», и заметила, что «продемонстрированные кировчанином костюмы просто потрясающие, а каждая деталь в них выверена».