Извращают праздник наш

лукаво:

предстоит немало

сделать нам,

чтоб и мы поднять имели право

боевые честные сто грамм.

Мы всё больше понимаем это

даже в дни печалей и обид:

от Победы нашей столько

света,

что всех наших недругов

слепит.

И сегодня

в бурном мире нервном

под прицелом, словно под огнём,

как из окруженья

в сорок первом,

из беды выходим мы с трудом.

Нас ведёт Победы нашей дата.

Надо, чтобы свет её не гас,

и всем тем, кто брал

Берлин когда-то,

ныне стыдно не было б за нас.

— Для меня Великая Отечественная война не только вой-на моего Отечества, но и война моего отца, — признается поэт. — Я по отчеству Геннадьевич, и отцовская война сидит в моих генах, ведь это гены папы Гены. Генетическая память: Как оплот всему. Настоящему. И будущему. Сказано ведь, как в камне высечено: без прошлого нет будущего. А сколько высечено в камне в самом прямом смысле и в самых разных местах и странах фамилий тех, кого не дождались дома. Но и не вернувшиеся с войны возвращались в свои семьи этой самой генетической памятью родных и близких, переходящей от поколения к поколению. Чтобы оставаться для них оплотом. Как для нас с братом не вернувшийся дядя Павел. И дважды раненный, но вернувшийся папа Гена. Потому самое главное моё звание — сын фронтовика.

***

Вы легли на последнем

плацдарме.

Вы легли.

А Россия стоит.

И не надо нам, русским, о карме,

нам иная судьба предстоит.

Даже пусть не судьба,

а судьбина,

одному мы верны до конца:

как отец отвечает за сына,

отвечает и сын за отца.

Вас безжалостно пули косили,

те,

что эхом над нами свистят.

Мы одни.

А за нами — Россия.

Значит снова — ни шагу назад!

Нам стоять,

не сдаваясь печали,

сберегая остатки надежд,

где отцы наши насмерть

стояли,

где Россия —

последний рубеж.

— След войны. Для меня это не было книжным выражением, — замечает Валерий Фокин. — С самого раннего детства, когда брал папу за руку, я физически ощущал след войны — рубец осколочного шрама на кисти. Рассказывать о «своей» войне папа тоже не любил. Может, оберегал нас, его сыновей, от жестокой правды. Когда, чаще за праздничным столом в День Победы, отец по нашим настойчивым просьбам всё же вспоминал вслух военную службу, воспоминания эти были неожиданно светлыми. Как освобождали они города и сёла, как их встречали, угощали, вместе радовались, как девушки дарили воинам-освободителям нехитрые подарки — вышитые кисеты, кустарно, но гладко вытесанные деревянные ложки, самодельные зажигалки. Однажды он, несколько смущаясь гостей-фронтовиков, признался, что менял наркомовские сто граммов на сахар — так хотелось сладкого:

***

С той Победы прошло уже

столько,

но во мне, всем годам вопреки,

эта память,

как шрам от осколка

на запястье отцовской руки

Передал свою память и внуку,

как далёким торжественным

днём

я держусь за отцовскую руку —

мы на Праздник Победы идём…

— После речной аварии мне сложно на костылях участвовать во Всероссийской акции «Бессмертный полк», — с горечью говорит поэт. — Поэтому портрет нашего отца несёт мой младший брат Анатолий с внуками. И главы новой книги «Свет Победы» — мой виртуальный проход в акции «Бессмертный полк» с портретами самых близких мне фронтовиков, со словами благодарного поминания их и посвящёнными им стихами. Не только в День Победы, 9 Мая, а протяжённостью во всю мою жизнь:

***

Жизнь ещё не выпита до дна.

Господу хвала за это чудо!

Только та — отцовская — война

всё-таки сидит во мне покуда.

Словно генной памяти оплот

в помощь

историческим наукам,

что со мною вместе не умрёт,

перейдёт

и сыновьям,

и внукам.

И когда придёт последний срок.

перед боем помолясь без страху,

развяжу солдатский вещмешок

и достану чистую рубаху.