Вятский спорт после самоизоляции

После вынужденного перерыва в 2,5 месяца кировские спортсмены смогли возобновить тренировки. Хоть и с ограничениями, но вернулись в залы борцы и гимнастки, начали сбор хоккеисты «Родины». В конце июня приступили к занятиям и пловцы. Как проходит тренировочный процесс в условиях пандемии и с какими сложностями столкнулись спортсмены и их наставники?

«Из любой ситуации надо выжать максимум»

Рассказывает Максим Бобро, тренер по греко-римской борьбе, президент федерации спортивной борьбы Кировской области:

– Мы перестали тренироваться 17 марта после обеда. С утра тренировка была, а днём нам позвонили и сказали, что всё: карантин. И мы давай обзванивать детей и сообщать, что занятия отменяются. Все расстроились, конечно.

Сначала никто не понимал, как будет организован тренировочный процесс. Но постепенно стратегия выработалась, и борцы перешли на удалённые тренировки. Адаптация к новым условиям заняла около двух недель.

– Сначала занимались дома, потом, когда начались послабления, стали тренироваться на улице, бегали, упражнялись на брусьях, на турниках. Было непросто, многим пришлось совмещать «домашний спорт» с учёбой. Но раз уж мы оказались в такой ситуации, надо выжать из неё максимум.

Сильнее всего самоизоляция сказалась на новичках – именно у них потеря формы оказалась наибольшей. Сколько времени уйдет на восстановление? Как полагает тренер кировских борцов, это зависит от уровня подготовки спортсменов и их целеустремлённости.

– Ребята, которые отзанимались 5-7 лет, вышли из самоизоляции с меньшими потерями. Они более ответственно относятся к тренировкам, потому что занимаются своим любимым делом.

Важным шагом на пути к возвращению формы для спортсменов станут спортлагеря, куда они с определёнными ограничениями, но всё же отправятся. В это лето для кировских борцов организованы две укороченные смены в лагере «Волна»: с 15 июля и с 1 августа. По требованию Роспотребнадзора количество отдыхающих сокращено на 50 процентов, родительские дни и передачи отменены, тренеры работают без права выезда за территорию.

– Сейчас наша цель – подвести к форме спортсменов старшего возраста, и сделать это безопасно. Поэтому никаких внешних контактов. Вместе заехали – вместе выехали через две недели, – говорит Максим Алексеевич.

Среди кировских борцов заболевших коронавирусом нет. Но меры предосторожности всё равно соблюдаются строго: маски, дистанция в зале, дезинфекция тренировочных помещений. Выполнять ограничения по количеству человек помогает жаркая погода – ребята помладше разъехались по деревням и временно не посещают зал.

Максим Бобро надеется, что возобновить полноценные тренировки для спортсменов всех возрастов удастся с сентября. Дальнейшие планы зависят от развития эпидемической ситуации.

– По соревнованиям ждём распоряжения. Но я думаю, что турниры, которые должны были пройти весной, осенью проводить будет уже некогда – там начнутся свои, осенние, соревнования. Пока неизвестно, когда снимут ограничения, значит будем ориентироваться по обстановке.

«Ведущие спортсмены почти восстановились»

Рассказывает Евгений Малков, мастер спорта СССР, главный тренер сборной Кировской области по гиревому спорту:

– На карантин ушли вместе со всеми. Занимались дома. Каждую тренировку у меня на связи было по 20 человек, всем давал задание, потом получал видеоотчёты. Последний момент был обязателен, ведь идёт работа на выносливость. Если спортсмен не справился в 3-4 подхода, я ему на следующую тренировку не могу дать больше.

Со 2 июня к занятиям приступили гиревики из группы спортивного совершенствования – семь человек, среди которых – мастера спорта международного класса. Полноценные тренировки с соблюдением всех ограничений идут уже второй месяц, и ведущие спортсмены почти восстановились. Тем не менее, как говорит Евгений Игнатьевич, спад – и физический, и психологический – всё же чувствуется.

Новый вирус оставил гиревиков без городского лагеря и без сборов. В этом году трое воспитанников Евгения Малкова попали в сборную страны и в мае должны были отправиться в Алушту. Однако поездку пришлось отменить. В конце июня спортсмены планировали выезд на первенство Европы в Дании, но коронавирус лишил их и этой возможности. Впрочем, с 9 июля приказом Минспорта РФ проведение всероссийских и межрегиональных соревнований было возобновлено. И в настоящее время ребята готовятся к чемпионату России. Время и место уже определены – 15 сентября, Санкт-Петербург. Евгений Игнатьевич полагает, что на этот раз все пройдёт удачно.

– Сначала будут соревноваться юниоры, а потом действующие спортсмены. Деньги есть, так что едем полной командой. Что дальше будет, не знаю. Идёт молва, что ожидается вторая волна коронавируса и с сентября опять всё закроют. Если так получится, не поучаствуем в чемпионате страны и дальше в чемпионате мира. Это будет совсем плохо. Пропадёт мотивация, спортсмены могут «сломаться».

«Таких перерывов у нас ещё не было»

Рассказывает Анна Чикалина, тренер по адаптивному спорту КОГАУ «СШ «Быстрица», личный тренер спортсменов сборной России по плаванию ЛИН:

– Пловцов карантин застал врасплох – бассейны закрылись, когда сборная готовилась к чемпионату России.

– Шёл последний сбор перед чемпионатом. Большая часть нагрузки была позади, оставалось совсем чуть-чуть.

Наладить удалённые тренировки удалось практически сразу – благо, опыт уже имелся. На время самоизоляции квартиры ребят превратились в залы сухого плавания. Занятия проходили в режиме видеоконференции в Zoom и других подобных программах. 40 минут, один раз в день – это, конечно, немного, но лучше, чем ничего.

– Каждый день надеялись, что скоро откроется бассейн и вернёмся к обычным тренировкам.

Но ждать пловцам пришлось дольше, чем остальным. Среди воспитанников Анны Сергеевны – призёры чемпионатов Европы и мира. Поддерживать форму в домашних условиях спортсменам такого уровня непросто. И дело не только в потерянных секундах, но и в технике и в посттренировочном восстановлении.

– Таких перерывов у нас еще не было. Изменения носили масштаб катастрофы: полная потеря чувства воды, а у девочек ещё и по 4-6 набранных килограммов. Когда ребята смогли возобновить тренировки, спортивная форма у них была хуже, чем в начале сезона, – говорит Анна Чикалина.

С 25 июня пловцы наконец-то вернулись в бассейны. Пока что тренировки проходят в облегчённых условиях – на короткой воде в «Спартаке». Основная база сборной по плаванию ЛИН – 50-метровый бассейн «Быстрица» – временно не работает из-за ремонта теплотрассы. Занятия идут не в полном объёме, но спортсмены потихоньку втягиваются и навёрстывают упущенное.

Все ограничения и на суше, и в воде пловцы соблюдают строго, ведь заболеть может любой. Иммунитет у спортсменов далеко не всегда крепче, а в периоды нагрузки и вовсе ослаблен.

Коронавирус перекроил соревновательный календарь во многих видах спорта. Плавание не стало исключением. В мае сборная ЛИН должна была отправиться на чемпионат Европы в Португалию, но соревнования были перенесены на неопределённый срок. В ближайших планах – чемпионат и первенство России в Саранске с 10 по 14 сентября. И тренер, и спортсмены надеются, что соревнования пройдут по графику.

***

Время надежды

248 международных соревнований и тысячи внутренних стартов не состоялись в 2020 году из-за пандемии, сообщает портал Стопкоронавирус.рф. Тем не менее спорт возвращается к жизни, и хотя спортсменам и их тренерам приходится работать за двоих, чтобы свести к минимуму последствия пандемии и достойно пройти этот непростой период, все уверены – справимся!

А как у них

Татьяна Новикова, тренер по плаванию СШОР № 7, г. Челябинск:

– Тренироваться на воде мы перестали с 28 марта. И спортсмены, и тренеры были очень опечалены, но думали, что пандемия скоро закончится. А когда начали отменять соревнования одни за другими, стало очень обидно и жалко потраченных сил и нереализованных планов. Тем не менее продолжали заниматься дома. Мы высылали спортсменам комплексы тренировок, а они нам – видеоотчёты с выполненными заданиями.

К тренировкам на суше приступили с середины июня. Ребята, которые отдыхали на карантине, втягивались тяжело, остальным упражнения давались легче. С начала июля вернулись на воду, был виден большой спад физической формы и потеря скорости.

Что касается планов, то я думаю, что в этом году больших соревнований уже не будет, так как все спортсмены выходят из карантина в разное время, и в тех городах, где уже вернулись к тренировкам, снова отмечают вспышки заболевания. Поэтому настраиваемся на 2021 год, не опускаем руки и ждём новых стартов.