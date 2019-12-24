Вятским многодетным семьям вручили «Семейную славу»

В этом году торжественная церемония награждения памятным знаком «Семейная слава» состоялась уже в одиннадцатый раз. За 10 лет наградой была отмечена 91 пара, сумевшая сохранить любовь и верность друг другу и воспитавшая замечательных детей (а некоторые – уже и внуков).

Почётный знак «Семейная слава» получили семьи из Кирова и Слободского, а также из Афанасьевского, Белохолуницкого, Зуевского, Вятскополянского, Верхнекамского, Кумёнского, Лузского, Омутнинского, Нолинского, Орловского районов.

Семья – главная ценность

Как отметил губернатор Игорь Васильев, сегодня семья находится в центре внимания государства. Демографическое развитие страны и пропаганда семейных ценностей – один из приоритетов в России в целом и в Кировской области в частности. Именно на это направлен национальный проект «Демография», в рамках которого в нашем регионе реализуются масштабные программы, направленные на всестороннюю поддержку семьи, материнства и детства. А примерами счастливой семейной жизни стали пары, собравшиеся в Герценке.

– Для каждого из нас семья – это источник любви, уважения и душевной теплоты. Такие примеры успешной супружеской жизни и ответственного воспитания детей очень и очень важны, – подчеркнул губернатор. – Они служат ориентиром для молодёжи, продолжают вековые традиции семейных устоев, которыми всегда славилась наша страна. Не могу не сказать, что все вы – люди огромной душевной щедрости, образец того, как и для чего нужно жить на свете. Сделав выбор в пользу крепкой семьи, каждая пара прошла свой особый путь к счастью. Далеко не всегда он был лёгким, но никакие невзгоды и испытания не помешали вам вырастить детей и внуков. Спасибо вам за это!

Почти полвека вместе

Среди награждённых были как молодые супружеские пары с небольшим «стажем», так и те, кто прожил вместе уже почти полвека.

Так, отец Евгений (Сафронов) и матушка Анна из Омутнинского района вместе 13 лет, но воспитывают уже пятерых детей. Так же «богата» семья Виктора и Ольги Белкиных из Белой Холуницы – у них пять девочек и 15 лет семейной жизни. Как сказал Виктор Белкин, примером для них являются родители, обладатели ордена «Родительская слава».

– Наша задача – воспитать детей, дать им образование, привить нравственные ценности и нормы поведения в обществе, – сказал Виктор в ответном слове.

Почти в три раза больше, чем Белкины, прожили вместе Ираида и Алексей Ковязины из Орловского района.

Как рассказывает Ираида Григорьевна, с мужем они учились в одной школе, в которую ходили из разных деревень: Алексей – из Кумачей за пять километров, а она – из Шишкарей за два.

– Муж на два года меня старше. Но он по болезни пропустил много, и получилось так, что мы оказались в одном классе. В школе я его не замечала, увидели это уже на фотографиях, после свадьбы, когда смотрели альбомы.

Детство Ираиды Григорьевны пришлось на 60-е годы. В 1968-м она окончила восьмилетку и уехала в Киров. А Алексей остался учиться на тракториста. Но когда позже они встретились на танцах, то влюбились друг в друга.

– Поженились. Хотели остаться в Кирове, но Алексея к земле тянуло, на родину. Ради него я уехала обратно в район, – вспоминает Ираида Григорьевна.

Было ли тяжело? Ираида Григорьевна говорит, что нет. Только вот в 90-е, когда было ничего не достать и не купить, не говоря уже о детских вещах… Но бытовые проблемы не могут и не должны становиться препятствием для любящих людей.

– За всю жизнь мы с мужем ни разу не ссорились. И современным семьям того же желаю: чтобы детей любили, друг друга уважали и все трудности преодолевали сообща.

У Ковязиных три дочери и четверо внуков. Старшая внучка окончила техникум, внук учится, а у младших всё ещё впереди. Как и у самих супругов – в марте 2020-го у них солидный юбилей семейной жизни – 45 лет, сапфировая свадьба.