Вятское село: социальная инфраструктура развивается

В Кировской области реализуется федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Рассчитывать на социальную выплату для строительства или покупки жилья в селе могут те, кто отдал предпочтение работе в агропромышленном комплексе региона.

Большой дом для большой семьи

Одним из успешных примеров, где программа работает с первых дней реализации, стало Среднеивкинское сельское поселение в Верхошижемском районе. За два года господдержкой на улучшение жилищных условий здесь воспользовались четыре молодые семьи, одна из которых – многодетная. Это сотрудники местных предприятий АПК.

На минувшей неделе оценил ход строительства индивидуальных домов и пообщался с будущими новосёлами губернатор Кировской области Игорь Васильев.

– Я три года работаю в селе животноводом, – рассказала главе региона Наталья Краснопёрова. – Мечты о собственном доме прошлым летом стали реальностью. Мы получили субсидию около миллиона рублей – и закрутилось строительство. Новый год уже встретим в новом доме за большим столом.

И таких новосёлов на новой сельской улице несколько. Есть и те, кто участвовали в аналогичной программе с 2014 года, давно обжили не только дом, но и приусадебный участок. Таких более 10 семей. Вместе с ними растёт и село, строятся дороги.

Глава региона проверил ход капитального строительства участка дороги протяжённостью 7,5 км. Свыше 160 млн рублей из областного бюджета выделили на этот объект. Завершить строительство планируют в конце года.

Цель – улучшить качество питьевой воды

Кроме того, жителей села обеспечат качественной питьевой водой в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Главная цель проекта, который реализуется по всей стране, – улучшить качество питьевой воды, поступающей жителям по системам водоснабжения. В селе Среднеивкино на федеральные средства строят водозаборную станцию. Учитывая важность проекта для жителей, губернатор взял под личный контроль ход строительства объекта.

Это же касается и будущей сети водоснабжения – в селе идёт капитальный ремонт водопровода на средства областного и федерального бюджетов.

– Развитие социальной инфраструктуры в селе не менее важно, чем успешная работа в поле или на ферме. Сегодня мы ещё раз в этом убедились. Село живёт благодаря хозяйству, участвует в государственных программах, движется вперёд, а вместе с тем появляются и рабочие места, всё взаимосвязано, – отметил губернатор.

Зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков добавил, что всего по области за два года на строительство жилья работникам агропромышленного комплекса направлено 30 млн рублей. Социальные выплаты получили 27 семей. В прошлом году введено в эксплуатацию более 2 тысяч квадратных метров жилья. До конца этого года планируется ввести ещё тысячу квадратных метров.

Кроме того, с 2020 года действует новая мера поддержки – сельская ипотека на покупку или строительство жилья на сельской территории по ставке до 3% годовых.

Фото Александра ПАПЫРИНА