Вячеслав Никонов:«Конституция – живой организм»

В Кирове вновь побывал Вячеслав Никонов – известный российский политолог, депутат Госдумы (председатель Комитета по образованию и науке), глава правления фонда «Русский мир», историк, автор книг и ведущий политической программы «Большая игра» на Первом канале. Регалии, кстати, можно перечислять и дальше…

Хотя для кировчан особенно важна такая: Вячеслав Алексеевич – внук советского государственного и партийного деятеля В.М. Молотова. В 2000-е Никонов приобрёл в Нолинске дом, в котором прошло детство его деда. Восстановление разрушенного здания (в нём не было ни окон, ни дверей) шло несколько лет. Сейчас там музей.

В нынешний визит заглянуть в Нолинск, увы, не получилось. Программа кировской командировки оказалась насыщенной: политолог поучаствовал в заседании рабочей группы по подготовке к президиуму Госсовета РФ по науке и образованию, а также встретился в ВятГУ со студентами, преподавателями и приглашёнными общественниками для обсуждения предстоящего внесения поправок в Конституцию РФ. Вот что он говорил на этой встрече.

Про пенсию и Конституцию

– Сегодня я выступаю в городе Кирове в первую очередь как член рабочей группы, созданной Президентом Российской Федерации по внесению поправок в Конституцию. Сейчас мы ведём очень серьёзную аналитическую работу, уточняем тексты поправок, предлагаем новые, стараемся максимально учесть предложения, поступающие от самых разных субъектов законодательной инициативы (таких, например, как Законодательное собрание Кировской области), а также от общественных организаций и профессионального сообщества.

Конституция – это живой организм. Предложенные президентом поправки учитывают опыт государственного строительства, настраивают государственный механизм на более эффективное выполнение задач.

Кроме того, поправки должны отразить те изменения, которые произошли в общественном мнении и стране, решить социальные проблемы. Конкретный пример: если в Конституции будет записано, что пенсии индексируются, то это значит, что индексироваться будут ВСЕ пенсии. То есть и пенсии работающих пенсионеров тоже, при том, что они не индексировались до последнего времени.

Про главные вопросы вокруг реформы

– Самые частые вопросы, которые звучат в связи с реформой Конституции: «Зачем?», «Почему такой состав рабочей группы – 70 человек и из них всего 9 конституционных юристов?», «Как всё будет приниматься?» и «Почему именно сейчас?».

Ответ на последний из вопросов ясен: сейчас, потому что с момента принятия Конституции прошло достаточное количество времени. Она была принята в 1993 году и уже тогда, на мой взгляд, нуждалась в серьёзном исправлении. Я настолько «древний» политик, что в то время был участником конституционного совещания и хорошо помню дискуссии, хотя, конечно, не водил пером и не писал текст Закона. Тогда в обсуждении документа участвовали сотни людей и вопроса о том, почему не все они конституционные юристы, даже не возникало. Конституция отражает жизнь всего общества, и юристы просто не способны дать ответы на многие вопросы.

Про поправки

– Целый их ряд укрепляет суверенитет нашей страны. Начиная с должности Президента Российской Федерации: глава государства не должен иметь иностранного гражданства, но соответствовать определённому цензу оседлости – прожить на территории страны 25 лет непрерывно. Точно такое же требование – отсутствие иностранного гражданства – и к другим высшим должностным лицам как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации.

Несколько спорным остаётся вопрос приоритета международного права над правом российским. Но для меня эта тема абсолютно бесспорна. Подобная норма распространена во многих европейских странах, но для России она явно ошибочна. В тех же Соединённых Штатах Америки просто немыслима ситуация,чтобы на их территории выполнялись решения каких-то международных организаций и судов.

При этом мы полностью не отказываемся от ныне действующей нормы: решение международных инстанций может приобрести статус закона в случае соответствующего решения нашего Конституционного суда.

Про Государственную думу

– Государственная дума будет назначать председателя правительства и федеральных министров. Это предложение президента сделает позиции Государственной думы более крепкими и повысит цену депутатского мандата. Полагаю, что уже следующие выборы в Госдуму будут более жёсткими, конкурентными, в них примут участие гораздо больше серьёзных политиков.

Совет Федерации тоже повысит свой статус, получив право на участие в консультациях по министрам «президентского блока» – обороны, иностранных дел, МЧС, МВД…

Про российскую нацию

– Вопрос, конечно, спорный и деликатный, но я бы предложил ввести в Конституцию понятие российской нации. Всё-таки существуют и китайская, и индийская нации. А они, заметьте, более многонациональны, чем наша.

Про то, как будет проходить голосование

– Невозможно голосовать за каждую поправку в отдельности, потому что их очень много. Сейчас мы даже не знаем точно, сколько их всего будет. Как и Конституция 1993 года, которая принималась единым голосованием, так и поправки будут, безусловно, приниматься все вместе.

Что касается формы. Почему выбрано голосование за Конституцию, а не референдум, не могу сказать точно. Таково предложение президента, который располагает всей полнотой информации о ситуации в стране. Мы каких-то вещей не знаем, а глава государства знает и учитывает при принятии решений всё: экономические, международные, внутренние аспекты.

Про отражение Победы в Конституции

– Будет ли в поправках отражён момент о запрете пропаганды нацизма? Думаю, что да. Острейшая борьба идёт каждый день. Постоянно приходится вести серьёзные бои за то, чтобы у нас не отняли Победу. Героизация нацизма, к сожалению, стала заразной вещью в Прибалтике, Польше, на Украине.

Думаю, что мы должны конституционно отразить тот народный подвиг, позволивший победить в самой страшной войне и ценой огромных человеческих жертв.

Вопрос от «КП»

– Вы занимаетесь исследованием биографии своего деда – В.М. Молотова. Какие-­то новые интересные вятские факты биографии Вячеслава Михайловича удаётся отыскать?

Вячеслав НИКОНОВ: Какие­-то новые вятские моменты в биографии Вячеслава Молотова я уже вряд ли найду. Потому что я перерыл все связанные с этим периодом документы, которые только существуют. Но какие-­то факты, конечно, постоянно всплывают. Обнаруживается «тайная» родня. Появляются фотографии, которые связаны с Вячеславом Михайловичем. Я продолжаю эту работу и думаю, что она нескончаемая. Ведь биографией моего деда можно заниматься не одну жизнь: только в его личном архиве порядка 2 тысяч толстых дел, не говоря об архивах Политбюро, Министерства иностранных дел, Совета министров, Совета обороны… Это ещё десятки тысяч томов с его автографами, письмами.

В этом году – 130­летие со дня рождения Вячеслава Молотова. В Москве в малом Манеже будет организована большая выставка к этой дате. Придётся на некоторое время «разорить» нолинский музей, к сожалению…

Сказано!

Вячеслав НИКОНОВ,

политолог,

депутат Госдумы РФ: