В Котельниче создали интерактивную карту мест боевой и трудовой славы

Разработал карту Котельничский краеведческий музей, приурочив свой проект к 75-летию Победы.

На интерактивной карте – здания, где размещались эвакогоспитали, детские дома и промышленные предприятия в годы войны; памятники, мемориальные доски, улицы, названные в честь земляков-героев. Есть и подробные сведения по каждому объекту.

– Несколько месяцев наши сотрудники собирали информацию об объектах из разных источников, в том числе в архивах. Затем нанесли её на интерактивную карту. На ней можно узнать подробную информацию о каждом объекте с привязкой к конкретному адресу в нашем городе, – рассказала директор музея Надежда Головкина.

Карта, размещённая на сайте музея, удобна не только для формирования самостоятельного маршрута по городу, но и для проведения викторин и проверки знаний, например, школьников. Музей уже провёл такую викторину в соцсетях и намерен предложить работу с картой и школам, и центрам социального обслуживания.

– Она помогает вовлечь ребят в работу с историческим материалом, углубить знания о своей малой родине, удобна в работе и может быть полезной практически каждому, кому интересен наш город, – говорят в музее.

Кстати, недавно здесь провели экскурсию по местам боевой и трудовой славы Котельнича для ребят из местного детского сада. 5-, 6-летние дети 45 минут гуляли по улицам родного города, узнавая новое о зданиях и сооружениях. Оказалось, они достаточно хорошо информированы о Великой Отечественной войне, а некоторые с гордостью говорили: «Мой прадед тоже был на войне!»