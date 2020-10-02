В библиотеке Герцена открыли мемориальную доску Надежде Гурьяновой

Памятная доска была установлена на фасаде библиотеки при содействии областного министерства культуры, горадминистрации и частных предприятий. Авторами композиции стали вятские скульпторы-супруги Владимир Бондарев и Клара Коциенко.

…Надежда Павловна родилась в деревушке Шлемаки Зуевского района в 1957 году. В 1980-м, после окончания Ленинградского института культуры, пришла работать в Герценку — и осталась здесь навсегда.

В 2007 году Надежда Гурьянова стала директором библиотеки. Прекрасный краевед, великолепный организатор, на этом посту она сумела сделать невероятно много. При её активном участии Герценка обрела свой нынешний облик, встала на путь цифровизации и вошла в число лучших библиотек России.

— Кто-то знал Надежду Павловну как общественного деятеля, который всю свою жизнь поставил на службу культуре, кто-то — как библиотекаря. Но все сойдутся в одном: она была очень светлым, чистым человеком и высоким профессионалом. Она показала нам пример того, как нужно относиться к своему делу, к своим сотрудникам и какой должна быть жизненная позиция. Библиотека стала для неё вторым домом, и сегодня она «возвращается» сюда, где её помнят и любят, — сказал губернатор Игорь Васильев, открывая мемориальную доску.

Надежда Гурьянова отдала библиотеке 38 лет. Сейчас её дело продолжают дочери Екатерина и Маргарита — они тоже нашли своё призвание в библиотечной работе.

— Надо ли говорить о том, как мы гордимся своей мамой, о том, как сильно она любила библиотеку? Как любит шутить сестра, мы пришли в Герценку, чтобы хоть где-то быть поближе к ней, — говорит Екатерина Кожевникова, дочь Надежды Гурьяновой. — Это было замечательное время, время вдохновения, время крыльев за спиной, потому что перед нами был образец того, как надо работать. Если делать — то делать хорошо, с сердцем, с душой, и тогда всё само собой получится лучше всех.

В 2016 году Надежда Гурьянова стала депутатом законодательного собрания региона. И здесь она тоже была «голосом вятской интеллигенции», человеком, которому доверяли, сумев и на депутатской работе сделать немало. Она ушла из жизни на 62-м году, после продолжительной болезни. И те, кто близко знал её, до сих пор ощущают горечь утраты…

— Она недолго проработала депутатом Законодательного собрания, болезнь не дала, но я видел, как она боролась. Она боролась, чтобы жить, и в этом её сущность, — сказал соратник Надежды Павловны по общественной деятельности председатель ОЗС Владимир Бакин. — До самых последних дней она не просто присутствовала в Заксобрании, а активно участвовала во всех наших мероприятиях. Вечная ей память, и пусть этот мемориальный знак всегда напоминает нам об этом замечательном человеке.

Герценка стала для Надежды Павловны домом, который она делала родным для всех, приходящих в его стены. «Мы и сейчас чувствуем, что она с нами», — говорят сотрудники библиотеки. И вспоминаются строки вятского поэта Анатолия Гребнева, хорошего друга Надежды Павловны:

Как это вымолвить: была —

И вдруг закончилась, как песня.

Надежда, нет, не умерла,

Не улетела в поднебесье.

Ты с нами будешь, как была,

Любовью, что как свет струилась.

Надежда, ты не умерла —

Ты в наших душах растворилась.