В Вахрушах появится современный кинозал

В результате конкурсного отбора Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в этом году оборудует в России новейшей техникой 61 кинозал, один из них в поселке Вахруши Слободского района.

На создание кинозала будет выделено 5 млн рублей с обязательным условием, что потом 50% киносеансов будут составлять отечественные новинки.

– Это радостная новость. Начиная с 2016 года в регионе при поддержке министерства культуры России и Фонда кино шла работа в этом направлении. Мы уже открыли 14 кинозалов, в Вахрушах будет 15-й. Совсем скоро здесь появится новый экран, цифровой проектор, современное звуковое оборудование и удобные кресла, – сообщила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

Мероприятия по созданию условий для показа отечественных фильмов включены в национальный проект «Культура», утверждённый Указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Программа разработана для обеспечения равномерного доступа жителей России к произведениям киноискусства, увеличения доли отечественного кино в прокате.

Татьяна Мазур напомнила, что участие в конкурсном отборе носит заявочный характер. В свою очередь, министерство культуры Кировской области оказывает содействие муниципальным образованиям при подготовке заявок на получение федерального финансирования.

За весь период реализации проекта в регион на закупку, транспортировку и установку нового оборудования было привлечено более 70 млн рублей из федерального бюджета, кинозалы появились в 12 муниципальных образованиях Кировской области.