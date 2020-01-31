В выходные в Кирове — штурм крепости и победный костёр

В воскресенье жителям и гостям областного центра скучать не придётся: 2 февраля под Кировом, в Порошино, пройдёт зимний фестиваль «Хлыновская застава» (16+).

Фестивалю всего год, но он, как отметили в Центре развития туризма Кировской области, подведомственном министерству спорта и молодёжной политики, уже вызвал большой интерес у жителей и гостей Кирова, в том числе благодаря интерактивным площадкам. В этом году по желанию зрителей их станет ещё больше.

– В средневековых состязаниях и молодецких забавах могут участвовать все желающие. Они получат возможность пострелять из лука, метнуть копьё, сесть на коня, надеть доспехи и побыть участниками ристаний, которые устраивал воевода в начале XV века, на них дружинники готовились к защите Хлынова, – рассказал организатор фестиваля Сергей Бисеров.

«Легендой» фестиваля станет сбор вятским воеводой своей дружины, обучение новобранцев ратному делу, которое пройдёт в виде подвижных игр. Кроме того, будет организован штурм крепости, в котором также смогу принять участие зрители.

Ожидается, что фестиваль посетят около двух тысяч человек. Главная задача мероприятия – в игровой форме популяризировать историю вятского края, в первую очередь среди молодёжи.

Программа:

12.00 – звон вечевого колокола, собрание на главной площади СТК Порошино

12.30 – ристания (обучение воинскому делу дружинников, защитников земли вятской)

13.30 – показательные выступления конной и пешей дружины

14.00 – спасение заставы Хлыновской

14.30 – зажжение победного костра

14.50 – вятские хороводы

Стоимость площадок (стрельба из лука, метание копья, фотозона) – 100 рублей.

Фото: vk.com/hlinovskaya_zastava