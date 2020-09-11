В дар музею – воспоминания жительницы Ленинграда

В своем произведении она рассказывает о своём детстве в довоенном Ленинграде, о начале войны и о жизни в эвакуации, об учёбе в университете и занятиях спортом.

Татьяна Глебовна родилась в 1926 году. Во время войны она была в эвакуации в Кирове и Пермской области. В своих воспоминаниях она пишет, как, будучи школьницей, работала в колхозе в деревне Муша Уржумского района.

После войны Т.Г. Раутиан окончила Ленинградский университет и стала сейсмологом – всю жизнь изучала землетрясения, жила и работала в разных городах и странах, от Таджикистана до Америки.

Сейчас Татьяне Глебовне почти 95 лет, и она по-прежнему ведёт активный образ жизни. Пишет не только воспоминания, но и научные статьи, изучает материалы семейной истории за несколько веков, фотографирует, ведёт собственный сайт и странички в соцсетях.

Книжка «Рассказы бабушки Тани» вышла небольшим тиражом и направлена в те города и сёла, с которыми была связана судьба автора и история её семьи. Один из экземпляров теперь будет храниться в библиотеке Кировского областного краеведческого музея.