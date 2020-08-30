В День знаний в Кирове запретят продажу алкоголя

В День знаний 1 сентября в Кировской области будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, сообщили в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства региона. Продажа спиртного в розницу разрешена только в точках общественного питания (рестораны, бары, кафе и буфеты). Эти требования внесены в областной закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области». Нарушение правил влечёт административный штраф: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.