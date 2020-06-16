В День России – концерт во дворе Дома ветеранов

О всероссийской акции в честь праздника, о поступившем в регион препарате для борьбы с вирусом и о декларации, которую подписали собственники ТЦ.

Областной центр отметил День России и День города Кирова. Из-за мер, принятых для противодействия COVID-2019, торжества прошли в непривычном формате – концерты и праздничные программы состоялись в городских дворах.

Губернатор поздравил ветеранов

Первый праздник подготовили для жителей кировского дома ветеранов. С Днём России и с Днём города пожилых кировчан поздравил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

– Дорогие ветераны, кировчане, примите искренние поздравления с праздником! – сказал Игорь Владимирович. – Нас всех объединяет любовь к Родине, каждый из нас несёт ответственность за её настоящее и будущее. Развитие России – в наших руках. Совместными усилиями мы сделаем наше государство, нашу область и столицу региона современными, процветающими, сильными и благополучными. Благодарю вас, дорогие ветераны за вклад в мирное будущее, в развитие родного края.

Для жителей дома ветеранов в это утро звучала музыка и стихотворения о России. Подпевали артистам и сами ветераны, многие из них – участники хоров и городских ансамблей. Праздник состоялся с соблюдением мер безопасности и действующего масочного режима.

Первый российский препарат – в Кирове

В регион поступил первый в России лекарственный препарат для лечения пациентов с COVID-19. Как сообщил пресс-центр правительства Кировской области, это «Авифавир», который производится из субстанции полностью отечественного производства. Таблетки уже продемонстрировали высокую эффективность в клинических испытаниях против новой коронавирусной инфекции.

В инфекционные госпитали на базе Кировской областной клинической больницы и Инфекционной клинической больницы доставлено более 600 упаковок препарата.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в настоящее время лечение пациентов с коронавирусной инфекцией во всех регионах страны происходит в соответствии с клиническими рекомендациями, утвержденными Минздравом России.

– «Авифавир» – первый в России лекарственный препарат для лечения пациентов с коронавирусом, – подчеркнул Дмитрий Александрович. – Он недавно зарегистрирован в России и уникален для нашей страны. В результате быстрых и скоординированных действий правительства области и компаний-дистрибьютеров удалось в кратчайшие сроки согласовать заявку на объём поставки и контракт, что позволило нам стать одним из первых регионов России, в который поступил препарат.

В конце прошлой недели пациенты всех инфекционных госпиталей начали получать лекарство по медицинским показаниям. При этом препарат используется только в условиях стационара.

Вятка – в российском ТОП-15

Тем временем Кировская область вошла в ТОП-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на 100 тысяч населения. У нас этот показатель составил чуть более 13 тыс. на 100 тыс. населения.

Причём ежедневно проводится более 3 тысяч исследований.

Как напомнили в областном минздраве, исследования на COVID-19 на территории области проводят лаборатории инфекционной больницы, Управления Роспотребнадзора, областной клинической больницы и ЦКДЛ «Лайт». Тест-системы, используемые для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и высокой точностью.

– Сформированная в регионе мощная лабораторная сеть позволяет нам проводить исследования в необходимом количестве. Все пациенты, нуждающиеся в проведении тестирования, своевременно обследуются, – рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. – Мы не снижаем темпы обследования, наоборот, наращиваем мощности. В наличии имеется более 28 тысяч тест-систем, запасы которых регулярно пополняются.

Обязательные условия: маски, разметка и дистанция

Соблюдение мер безопасности в условиях противодействия коронавирусной инфекции стало одной из тем состоявшейся в областном правительстве очередной встречи органов власти и представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания.

В ходе мероприятия глава региона Игорь Васильев обратил внимание предпринимателей на важность соблюдения санитарных норм и правил, разработанных Роспотребнадзором. Строгое их соблюдение будет напрямую влиять на последующие решения по вопросу снятия ограничительных мероприятий в регионе.

Готовность следовать всем предписаниям Роспотребнадзора высказали собственники торговых центров и владельцы небольших магазинов, расположенных в ТЦ. Областное правительство закрепило в постановлении, что с 9 июня магазинам площадью до 400 кв. метров в торговых центрах разрешено работать при строгом соблюдении санитарных норм. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Как магазины соблюдают противоэпидемиологические меры, лично проверил губернатор Игорь Васильев. Глава региона совместно с представителями министерства экономического развития и поддержки предпринимательства области и Вятской торгово-промышленной палаты посетил один из крупных торговых центров в Кирове.

Посетителей перед входом в здание оповещают через громкоговоритель о необходимости соблюдения социальной дистанции, обязательном ношении защитных масок, а также информируют покупателей о временном закрытии фуд-корта и развлекательных комнат.

Игорь Васильев обратил внимание, что при каждом входе в здание установлены санитайзеры с антисептиком для обработки рук, все продавцы в масках и перчатках, у каждого отдела также стойки с антисептиками.

— Мы увидели, что все продавцы в торговом центре в масках, на полу нанесена разметка, напоминающая о соблюдении социальной дистанции, у каждого отдела стоят информационные буклеты с мерами профилактики. Мы должны с вами показать исполнение предписаний Роспотребнадзора на высочайшем уровне, чтобы люди не боялись посещать магазины и видели, насколько они безопасны, — сказал губернатор.

Открытая декларация

Отметим, что взятые на себя обязательства собственники торговых центров закрепили, подписав с Вятской торгово-промышленной палатой декларацию добровольного подтверждения деятельности ТЦ на соответствие рекомендациям Роспотребнадзора.

– Подписав декларацию, собственники торговых центров показали, что они серьёзно относятся к здоровью и безопасности своих партнёров и потенциальных покупателей. Бизнес, который ответственно подходит к работе, имеет полное право на получение господдержки как со стороны федерации, так и региональных властей, – прокомментировала замминистра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Лариса Агалакова.

Всего документ подписали 10 ТЦ. Как подчеркнул президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко, декларация открытая, к ней может присоединиться любой желающий.

Фото Александра ПАПЫРИНА