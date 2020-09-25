В детской областной больнице появился аппарат ЭКМО

В Кировскую областную детскую клиническую больницу поступил аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который позволит спасать жизни маленьких пациентов в той ситуации, когда традиционное лечение малоэффективно.

Это второй подобный аппарат в Кировской области. Первый в сентябре 2018 года был установлен в областной клинической больнице. Теперь и детское население региона обеспечено новейшим, уникальным для регионов России оборудованием.

Как отметила главный врач детской областной больницы Наталья Муратова, сегодня у учреждения исторический день, так как появление и установка ЭКМО даёт новые большие возможности для работы в более совершенных условиях.

– Это уникальное оборудование. При тяжёлых заболеваниях сердечно-сосудистой системы этот аппарат просто незаменим. Мы долго ждали поставки этого оборудования, и этот момент настал, чему рад весь коллектив учреждения, – подчеркнула Наталья Муратова.

ЭКМО – это специальный метод лечения, при котором используется искусственное кровообращение для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма. Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации может поддерживать функцию сердца и лёгких в течение нескольких месяцев. Эта система позволяет насыщать кровь кислородом, когда организм не справляется с этой задачей.

– Аппарат ЭКМО, который появился в нашем учреждении, имеет уникальную комплектацию. Благодаря компактности и мобильности можно использовать его не только в стационарах, но и при транспортировке пациентов в тяжелом состоянии как наземным, так и авиатранспортом. Система ЭКМО даст возможность кировским медикам спасать жизни маленьких пациентов. Она может применяться для детей раннего возраста, – рассказала Наталья Муратова.

В прошлом году специалисты детской областной больницы уже имели опыт спасения мальчика с жизнеугрожающей сердечной патологией при помощи ЭКМО. Ребёнок поступил в Кировскую областную детскую клиническую больницу из Тужинской ЦРБ осенью 2019 года. В ходе обследования врачи диагностировали у подростка критическое нарушение сердечного ритма.

– Учитывая, что центр аритмологии находится в Кировской областной клинической больнице, мы обратились за помощью к коллегам, и в течение часа был собран врачебный консилиум, – отметила Наталья Муратова. – В результате было определено, что у ребёнка есть все показания для перевода его на ЭКМО. Такой аппарат тогда был только в областной больнице, поэтому мальчика доставили туда.

Этот случай стал первой процедурой ЭКМО ребёнку в медицинской практике Кировской области, и к спасению жизни юного пациента подключилось врачебное российское сообщество. Были задействованы федеральные центры и специалисты, которые имеют опыт ведения детей на данном оборудовании. Совместными усилиями состояние мальчика было стабилизировано, после чего он был переведён в Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова – один из ведущих российских центров по оказанию кардиологической и кардиохирургической помощи. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, учится в школе, посещает уроки физкультуры.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, в настоящее время на территории детской областной больницы продолжаются масштабные строительные работы. После завершения реконструкции в 2021 году она станет принципиально новым, современным, максимально комфортным медицинским учреждением. Сейчас здесь ведётся строительство надземного перехода между двумя стационарными корпусами и надстройка трёх этажей над двухэтажным пристроем корпуса № 1. Также в больнице идёт реконструкция стационара. В новый операционный блок будет закуплено современное оборудование для оказания высокотехнологичной специализированной помощи.