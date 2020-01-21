В ДК «Родина» прошёл большой традиционный праздник «Звезды вятского спорта»

Лучшие из лучших: победители и призёры мировых, европейских и отечественных чемпионатов. Хоккеисты, лыжники и конькобежцы, пловцы и альпинисты, фигуристы и скалолазы, гиревики и акробаты, представители тяжёлой атлетики, рукопашного боя, карате и многих других видов спорта. И совсем юные мастера, и уже ветераны.

Вместе с ними чествовать лучших спортсменов Кировской области – 2019 собрались на праздничном вечере представители органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, руководители спортивных школ, представители региональных спортивных федераций и общественных организаций области. И звучала торжественная музыка, и произносились приветственные речи, и вручались подарки.

Традиция проводить ежегодный праздник «Звезды вятского спорта» зародилась в 1999 году, когда впервые были награждены лучшие спортсмены региона и их наставники. С той поры этот фестиваль объединяет всех, кто любит спорт, кто пропагандирует здоровый образ жизни и стремится к физическому совершенству, кто полон бодрости, оптимизма и жизненной энергии.

Организаторами праздника выступают министерство спорта и молодёжной политики Кировской области и управление по делам молодёжи, физической культуре и спорта администрации города Кирова.

— Традиционно в январе в Кировской области награждают спортсменов, которые добились высоких результатов. А наш регион всегда был богат знаменитыми спортсменами. И сегодня список лучших из лучших будет пополнен — наиболее достойные в очередной раз получат награды, — отметил в своём приветственном слове заместитель председателя правительства региона Александр Царегородцев. – Именно вы — гордость нашей области. Именно от вас ждут новых достижений. И нам очень хочется, чтобы именно ваши имена и фамилии были в числе призёров соревнований всех уровней сложности. На вас мы возлагаем огромные надежды и ждём достижений на мировых чемпионатах и Олимпийских играх. Ну а те, кто пока не выходил на эту сцену, я уверен, будут тренироваться с удвоенной энергией. Желаю всем упорных тренировок, терпеливых и очень ответственных тренеров, достойных соперников и долгожданных побед. – Сегодня в спортивной жизни нашего региона ключевое событие – мы подводим итоги 2019 года, – подчеркнула министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова. – А итоги такие, которыми смело можно гордиться. За год спортсмены региона привезли с международных и всероссийских соревнований около 360 наград за первые места. При этом только на международных стартах 45 кировских спортсменов стали победителями, 46 завоевали серебряные и бронзовые медали. Это достойный результат, заслуживающий уважения. И сегодня мы чествуем лучших из лучших. И не только спортсменов, но и их путеводителей – замечательных тренеров… Безусловно, мы очень соскучились по победам и призовым местам на Олимпийских играх. Но минувший год стал успешным и по достижениям на чемпионатах мира – в нескольких видах спорта наши спортсмены стали победителями. Ещё одна из задач, которая перед нами стоит в развитии физической культуры и спорта, это преемственность поколений. И не только среди спортсменов, но и среди тренеров. И здесь мы тоже движемся вперед: у нас много молодых, но уже опытных и жаждущих побед тренерских кадров. И сегодня я искренне желаю всем успехов в 2020 году. И ни в коем случае не останавливаться на достигнутом результате. Давайте руководствоваться принципом: то, что сегодня нам кажется невозможным, завтра для каждого из нас должно стать нормой. Только тогда мы с вами вернём былые времена, когда Кировская область гремела на всю страну, гордилась своими олимпийскими чемпионами и чемпионами мира…

Помимо лучших спортсменов региона на фестивале во Дворце культуры «Родина» были награждены и юные кировчане — победители областного конкурса творческих работ «Спорт глазами детей», в котором приняло участие более 250 юных хкдожников.

Блиц-интервью с лучшими спортсменами Кировской области – 2019

Мастер спорта по лёгкой атлетике Артём Арасланов:

– В минувшем году я выиграл зимний чемпионат России и был серебряным призёром на летнем чемпионате России.

– Как долго шли к таким победам?

– Тренируюсь порядка семи лет. Уже был в призёрах на молодёжных первенствах. А на чемпионате России – в первый раз.

– Тяжело пришлось?

– Тяжело было во время подготовки. А после забега казалось, что можно было и быстрее пробежать.

– Ответственно быть лучшим спортсменом области?

– Да, нужно и дальше держать себя в форме. Показывать с каждым годом всё лучшие результаты. И быть примером.

– Планы на новый год?

– Сейчас готовлюсь к летнему сезону, рассчитываю на допуск на чемпионат Европы.

Хоккеист хоккейного клуба «Родина» Кирилл Бармин:

– Месяц назад в составе сборной России я выиграл чемпионат мира.

– Что испытал, когда получил вызов в сборную?

– Впервые это было два года назад – испытал радость. Это же достижение мечты.

– У кировского хоккея с мячом сегодня не самые простые времена. Есть ли у этого вида спорта в нашем регионе будущее?

– Я думаю, что не только в нашем регионе, но и во всей стране наш вид спорта очень любят. Надо только, чтобы он стал олимпийским.

– Будешь и дальше играть за «Родину»?

– Хотелось бы остаться и играть именно в Кирове.

Мастера спорта по фигурному катанию Захар Черезов и Владлена Чашникова:

– Мы в этом тренировочном году съездили на первый этап Кубка России по фигурному катанию и заняли там 2-е место. Это хорошее достижение… И участвовали на всероссийских соревнованиях – там неизменно пьедестал.

– Что означает по-вашему звание «Лучший спортсмен региона»?

– Конечно, это радостные положительные эмоции. Есть ощущение гордости.

– Какие планы впереди?

– Финал Кубка России по фигурному катанию. И всероссийские соревнования в городе Кирове.