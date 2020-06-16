В «Дороничах» набирает темпы заготовка кормов

На предприятиях, входящих в состав агропромышленного холдинга «Дороничи», активно ведётся кормозаготовительная кампания. 12 июня, в День России, одно из пригородных подразделений агрохолдинга посетил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В сопровождении заместителя председателя регионального правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Котлячкова и генерального директора агропромышленного холдинга «Дороничи» Константина Гозмана Игорь Васильев осмотрел поля, на которых полным ходом идёт «зелёная жатва». Он поздравил вышедших на работу в праздничный день работников агрохолдинга.

— Сельское хозяйство всегда было традиционным для экономики региона, важен беспрерывный процесс работы отрасли. Даже в условиях пандемии области удалось сохранить эпидемиологическое благополучие внутри хозяйств, перерабатывающих производств, что в конечном итоге скажется на продовольственной безопасности не только нашего региона, но и всей страны. — отметил Игорь Васильев. — Благодарю наших аграриев за труд, за наше спокойствие и поздравляю работников отрасли с Днём России. Здоровья вам и благоприятной погоды!

В этом году в максимально сжатые сроки «Дороничи» планируют скосить траву на площади 37 тысяч гектаров и заготовить порядка 360 тысяч тонн сочных кормов для сельскохозяйственных животных. В настоящее время собрана 61 тысяча тонн зелёной массы. В день работники холдинга заготавливают в среднем 8 тысяч тонн кормов.

План будет выполнен в срок, все технические и технологические возможности для этого есть, подчеркнули в агрохолдинге. В работах по заготовке кормов задействована современная энергонасыщенная и высокопроизводительная сельскохозяйственная техника. Благодаря ей и профессионализму персонала в «Дороничах» заготавливают высококачественные корма.

— Мы ежегодно обновляем машинно-тракторный парк, только в 2020 году инвестировали более 300 миллионов рублей в приобретение почти пятидесяти единиц новой самоходной и прицепной техники — тракторов, комбайнов, автотранспорта, другой техники и оборудования, — рассказал генеральный директор агропромышленного холдинга «Дороничи» Константин Гозман. — И земля возвращает наши вложения хорошим урожаем… В этом году мы планируем увеличить объёмы заготовки кормов на 20 процентов.

Хороший сенокос — залог высоких надоев. Ожидается, что к концу 2020 года валовый надой на предприятиях агропромышленного холдинга «Дороничи» составит не менее 326 тонн молока в сутки.