В единый день голосования на всех избирательных участках Кировской области работают общественные наблюдатели

1 июля в России проходит единый день голосования по поправкам к Конституции РФ. В 8.00 в Кировской области открылись все избирательные участки. На каждом участке работают общественные наблюдатели, которые следят за ходом голосования.

В регионе создан корпус общественных наблюдателей – это граждане, которые проявили свою гражданскую активность и сами выдвинулись в наблюдатели, также это представители общественных организаций и трех политических партий. Всего общественными наблюдателями работают 4890 человек. На каждом избирательном участке сегодня находится от двух до четырех наблюдателей.

— На площадке Общественной палаты создан штаб общественного наблюдателя, в который входят специалисты в области избирательного права. Штаб аккумулирует все обращения по вопросам голосования. Также работают мобильные группы, которые быстро реагируют на все обращения, при необходимости выезжают на место или консультируют по спорным вопросам, — пояснила председатель Общественной палаты Кировской области Наталья Шедько.

Всем наблюдателям выдана методичка-«золотой стандарт» по общественному наблюдению при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В ней отражены 69 критериев оценки процесса голосования. Большая часть критериев посвящена обеспечению безопасности голосования – проведению дезинфекции, наличию термометрии и средств индивидуальной защиты, соблюдению санитарной дистанции.

— Я работают продавцом. Когда стали говорить о поправках к Конституции мне стало интересно самой увидеть, как будет проходить голосование, и я решила стать наблюдателем, — говорит Светлана Окулова. — Работаю на участке с первого дня голосования – с 25 июня. Голосование проходит спокойно. Кировчане с пониманием относятся к мерам безопасности: им измеряют температуру, выдают средства защиты — перчатки и маску, а также индивидуальную ручку. Идут на участок семьями. Детям очень нравится, как им обрабатывают руки, облачают их в перчатки и маски. В целом, все проходит спокойно.

Сегодня избирательные участки будут открыты до 20.00. После закрытия начнется подсчет голосов, отданных за все дни голосования.

Пресс-центр Правительства Кировской области