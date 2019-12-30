В жилом комплексе Метроград открыли новый детский сад

Строительство детского сада № 77 «Счастье» на 220 мест с плавательным бассейном началось в мае и завершилось в ноябре 2019 года. Его открытие стало предновогодним подарком для жителей активно развивающегося микрорайона.

– Вы видите перед собой современный детский сад, светлый, тёплый, красивый. Я думаю, что детям здесь будет очень комфортно расти и развиваться, – отметил председатель правительства региона Александр Чурин в ходе открытия нового дошкольного учреждения. – Здесь чувствуется добрая атмосфера, недаром детский сад назван «Счастье». Самое главное, чтобы у наших детей было счастливое детство. Только в этом случае будут расти счастливые граждане, которые будут делать нашу страну счастливой. Большое спасибо всем, кто участвовал в процессе строительства детского сада, всем тем, кто придумал это волшебство.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, это уже девятый детский сад, который официально открывается в 2019 году. Всего же в этом году в Кирове введено в эксплуатацию 11 дошкольных учреждений.

– Все они современные, каждое из них по-своему уникально. Новые детские сады появляются не только в Кирове, но и в районах области. Сданы в эксплуатацию объекты в городе Слободском, пгт. Опарино, селе Бобино Слободского района, начал работу детский сад в городе Кирсе Верхнекамского района. Работа будет продолжена и в следующем году, у нас уже есть планы по созданию дошкольных учреждений, в том числе в городе Кирове, – отметил первый зампред.

В детском саду № 77 сформируют 11 групп для детей от 3 до 7 лет. С ними будут работать 22 воспитателя, инструктор по плаванию и физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, логопед, медицинский работник. Обеспечивать присмотр и уход за малышами в детском саду в общей сложности станут 70 сотрудников.

После торжественного открытия дошкольного учреждения для гостей и представителей родительского сообщества провели экскурсию по новому детскому саду. Для воспитанников здесь обустроены просторные групповые и спальные помещения, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, которые оснащены сенсорным и мультимедийным оборудованием.

Большое внимание в новом детском саду уделено оздоровлению малышей. Обустроен бассейн для занятий плаванием, а также кабинет галотерапии. Для организации прогулок на территории дошкольного учреждения подготовлены площадки с новым современным игровым и спортивным оборудованием.

Пришедшие на открытие дошкольного учреждения мамы рассказали, что уже получили путёвки в этот детский сад. Как сообщает пресс-центр правительства региона, после новогодних каникул здесь начнут свою работу первые адаптационные группы.

Кстати!

Дмитрий Курдюмов также отметил, что в следующем году в регионе откроется первый отраслевой детский сад для детей педагогов и медицинских работников. Он будет расположен в юго-западном районе города Кирова. Также продолжится работа по созданию компенсирующих мест в уже существующих детских садах для детей в возрасте до 3 лет. Всего в Кировской области до конца 2020 года будет создано более 4000 мест в дошкольных учреждениях.