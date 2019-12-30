В Законодательном собрании Кировской области подвели итоги прошлого года и рассказали о планах на нынешний

В 2020 год Законодательное собрание вошло с новым председателем и новым главой комитета по бюджету. Председательское кресло ещё в ноябре занял Владимир Бакин. Новый глава бюджетного комитета появился в декабре. На этот пост был назначен вице-спикер Законодательного собрания Роман Титов.

Накануне Нового года Владимир Гаврилович и Роман Альбертович на совместной пресс-конференции подвели итоги 2019-го и обозначили планы на будущее. При этом главной темой разговора с прессой стал утверждённый областной бюджет на 2020 год.

Регион вновь получит серьёзные федеральные средства

– Закон о бюджете принят. Не единогласно, но за него проголосовало большинство. Причём поддержали закон и некоторые депутаты, не относящиеся к фракции «Единая Россия». За что им отдельное спасибо, – сказал Владимир Бакин. – Что было бы, если бы закон о бюджете не был принят? Скажу прямо, это был бы кошмар для организации жизни в области.

Председатель ОЗС напомнил, что непринятие бюджета могло обернуться потерей для региона существенных сумм федеральных средств. К счастью, этого не произошло. В 2020-м на реализацию национальных проектов Кировская область вновь получит внушительную сумму – 9,1 млрд рублей.

– О национальных проектах сегодня говорится много. И важно не только организовать реализацию проектов, но и обеспечить контроль за их выполнением, расходованием средств, – подчеркнул Владимир Гаврилович. – Чтобы не получилось, как в сельском хозяйстве: «первая беда – неурожай и вторая беда – слишком богатый урожай, с которым непонятно, что делать». – Национальные проекты нацелены на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, дорожное и жилищное строительство. Всё это направления, реализация которых влияет на жизнь в Кировской области, – напомнил Владимир Бакин. – И важно, чтобы они дали положительный эффект. Сам я уроженец в Кировской области, и мне небезразлично, какая оценка будет дана нашей работе на федеральном уровне. И, самое главное, какую оценку дадут наши избиратели.

Результаты, кстати, уже есть, отметил спикер регионального парламента.

– В 2019 году область получила значительное финансирование на строительство детских садов, школ, – подчеркнул Владимир Гаврилович. – Мы включились в работу по первичному звену здравоохранения. ФАПы, пункты врачей общей практики тоже обновляются. Санавиация летает по всей области. А каждый полёт – это спасённая жизнь.

О новогодних каникулах и идеях

– Обсуждение и принятие бюджета стало главной задачей депутатов на декабрь. Что станет основным для Законодательного собрания в январе? – поинтересовался у Владимира Бакина корреспондент «КП».

– В январе из-за каникул для работы остаётся всего 20 дней, – ответил председатель ОЗС. – Поэтому заседание Законодательного собрания, которое обычно проходит в последнюю неделю месяца, состоится уже в первой половине февраля. И, скорее всего, там мы вновь будем обсуждать бюджет. Когда будут подведены окончательные итоги 2019 года, появятся остатки по статьям, которые надо будет заводить в бюджет 2020 года. Потому что «незаведёнными» в бюджет они не имеют права существовать.

Кстати, как заметил Владимир Гаврилович, новогодним каникулам лично он не очень рад.

– Долгое время я работал на производстве, и знаю, что длинные праздники в начале января всегда становятся проблемой: когда банки отдыхают, а стройка должна продолжаться… Думаю, когда-нибудь этот момент будет пересмотрен, – сказал Владимир Бакин. – Кстати, выступать со своими законодательными инициативами жителям региона никто не запрещает. Будет здорово, если люди начнут активнее подсказывать депутатам, на что им обратить внимание… Причём совершенно необязательно оформлять всё в форме законов. Важны сами идеи.

Отток населения снизился сразу на 35%

Роман Титов рассказал о своих планах на посту главы комитета.

– Комитет по бюджету будет центральным, курирующим выполнение национальных проектов, а уже применительно к конкретным программам мы будем взаимодействовать с профильными комитетами, – сказал Роман Альбертович. – Чтобы от больших средств была и большая отдача. Некоторые депутаты из оппозиционных фракций недовольны нынешним бюджетом, но, коллеги, всего 3 года назад мы разве могли говорить о таких цифрах бюджета, которые у нас появились сейчас? И они появились отнюдь не потому, что федерация даёт нам всё больше и больше денег. Нет. У нас растут и региональные доходные источники. По тем налогам, которые остаются в области, происходит однозначный рост.

Ещё один важный показатель, на котором остановился Роман Титов, – уменьшение оттока населения.

– Часто приходится слышать, что из Кировской области в поисках лучшей жизни уезжают десятки людей. И на этом фоне, самая важная цифра 2019 года – снижение количества уехавших из региона за год сразу на 35 процентов, – отметил вице-спикер. – А это значит, что программы, стимулирующие людей оставаться, работают. Значит, врачи выбирают работу на селе. Значит, молодёжь идёт в новые кинотеатры. Значит, не зря вкладываются деньги в модернизацию первичного звена здравоохранения в тех же ФАПах. Скажу по Слободскому району, где было менее 20 процентов дорог в нормативном состоянии, а сегодня уже больше 60 процентов дорог приведено в порядок. Кто мог мечтать о подобном совсем недавно? Но в данном случае, это, конечно, не вопрос мечтаний, а повседневной работы депутатов и регионального правительства.

Самые важные законы-2019

Ну и ещё об итогах. Председателя и вице-спикера ОЗС попросили назвать главные, на их взгляд, решения Законодательного собрания за 2019-й.

– Очень важным было решение в начале 2019 года о том, чтобы сохранить льготы на оплату твёрдых коммунальных отходов для ветеранов труда, малообеспеченных семей, – сказал Роман Титов. – Это те категории, которые ранее имели льготы, но льготирование которых надо было предусмотреть в связи с новым законодательством. Тем более, что цифры для многих семей на оплату выходили бы значительные. Единственная категория, которая ранее имела льготы, но сегодня ими не охвачена (и это вопрос федерального законодательства) – ветераны военных действий. К сожалению, это не наше полномочие. Но соответствующее обращение мы направляли.

Второй закон прошлого года, который мне кажется важным, – Закон о тишине. При его подготовке мы начинали просто с увеличения времени тишины, а пришли к детальному регулированию в этом вопросе.

Некоторые поправки родились из писем семей, которые по своему опыту знают, что значит жить с соседями, не чувствующими времени дня и ночи, а потому отравляющим жизнь соседям.