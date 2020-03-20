В какой лагерь отправить ребёнка летом?

– Мы стараемся сделать всё, чтобы детский отдых становился ещё более полезным, комфортным и безопасным, что призван обеспечить Центр «Вятские каникулы», в лагерях которого ежегодно отдыхают тысячи детей как из нашей области, так и из других регионов, – рассказала министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

Всего будут работать восемь лагерей центра: «Белочка», «Берёзка», «Весна», «Мир», «Орлёнок», «Солнечный», «Строитель» и «Живая вода». Уже открыта продажа путёвок в них. Какие смены ждут ребят?

«Орлёнок»

Лагерь находится в живописном сосновом бору у деревни Башарово, на берегу реки Быстрицы.

«Дизайн пространства»: юные дизайнеры сами создадут лагерную смену и правила, по которым будет жить весь лагерь! Ежедневно отряды будут проектировать его деятельность и, конечно, осуществлять её. Девиз смены: дизайн как творческий процесс и лагерь как территория самоуправления.

«Профессия твоего будущего»: ключевая идея – мир будущих профессий, тех, которые станут востребованными через 10-20 лет, когда выросшим детям – участникам смены предстоит начать работать. Такой подход позволит ребятам определить свою карьерную траекторию.

«Профстарты»: в этой смене подросткам помогут в выборе собственного пути развития. Может, вожатый – это то, чем хотел бы заниматься ваш ребёнок? Какие ему нужны качества, навыки и знания? Как общаться с детьми, их родителями и коллегами? А если случился конфликт, то придётся выходить из него. Ребят ждут практикумы, конкурсы и даже шоу.

«PROСПОРТ»: чем отличается физкультура от большого спорта? Кто поможет подобрать правильные упражнения и питание? Может ли еда быть одновременно вкусной и полезной? Зачем нужен режим дня? Ребята познакомятся с разными видами спорта и получат ответы от спортсменов и тренеров ведущих спортивных школ Кирова.

«Мир»

Лагерь расположен в сосновом бору рядом с посёлком Мурыгино Юрьянского района.

«Академия будущего. Путь героя 3.0»: эта программа посвящена подготовке детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни. Для них организуют интерактивные площадки, где ребят научат проектной деятельности, что пригодится им при обучении в образовательных учреждениях. Ещё будут разные игры, квесты и многое другое, что поможет повысить уровень готовности ребят к взрослой жизни, в том числе в решении различных финансовых, экономических или обычных бытовых вопросов.

«Выбор»: как сподвигнуть подростка к осознанному выбору дальнейшего образовательного маршрута? Участники смены получат стимул для этого, а также консультации специалистов для уточнения профессионального выбора.

«Строитель»

Лагерь находится в живописном сосновом бору у деревни Башарово, на берегу реки Быстрицы.

«Прямой эфир»: ребята будут создавать позитивное информационное пространство, осваивать навыки коммуникации и основы журналистского мастерства.

«Продюсерский центр»: подростки погрузятся в мир шоу-бизнеса, познакомятся с профессией продюсера, раскроют свои творческие способности, научатся писать сценарную заявку и рассчитывать стоимость проекта. Всё это поможет развить их коммуникабельность, ответственность, уверенность в себе, чувство товарищества и переживания за общее дело.

«Фестиваль визуальных искусств»: это профильная смена хореографических коллективов. Ребят ждут творческие лаборатории, занятия по различным видам и направлениям хореографии, мастер-классы от ведущих педагогов России. Также им предстоит работа над собственными постановками и проектами. Конкурсный отбор позволит разыграть постановку для коллектива-победителя.

«Будущее без рамок»: как обеспечить личную безопасность, можно ли предотвращать опасные ситуации? Ребята закрепят эти и другие знания, полученные на уроках ОБЖ, через квесты, интеллектуальные игры. Они будут анализировать ситуации, осуществлять выбор, принимать решения. Конечно, в форме игры, в том числе командной.

«Весна»

Лагерь находится в сосновом бору у деревни Башарово, на берегу реки Быстрицы.

«ТВоё лето!»: ребята будут снимать телесюжеты, брать интервью у известных личностей, узнают о важности каждого специалиста, участвующего в процессе создания ТВ-сюжета. Ещё они научатся писать сценарии, выступать перед камерой. Ну а по итогам смены каждый отряд снимет свой новостной сюжет о событиях в лагере.

«Королевство 3Д: Думай! Дружи! Действуй!»: смена в формате сюжетно-ролевой игры. Каждый участник с первого дня погружается в мир тайн королевства 3Д. Как и в реальности, в лагере необходимо найти дело по душе. Программа позволит каждому ребёнку узнать свои сильные и слабые стороны, а также познать окружающий мир. Будет много интересных квестов, игр по станциям, творческих концертов и других мероприятий.

«Дай пять»: юбилейная смена, ведь лагерю исполнится

55 лет! По такому случаю её участников ждёт много интересных и весёлых событий.

«Машина времени»: каждый отряд на время смены станет одним из отрядов путешественников во времени, которые будут проходить исторический путь нашего общества, фиксируя свои достижения и победы в отрядном дневнике истории. На каждый день будет заготовлен новый промежуток времени, который поможет ребятам лучше узнать историю развития и появления нашей цивилизации. Они познакомятся с историческими событиями, которые заложили основу жизни российского государства, узнают о героях, внёсших большой вклад в его развитие.

«Берёзка»

Лагерь располагается на обширной территории на берегу реки Быстрицы в Пасеговском сельском поселении Кирово-Чепецкого района.

«Взрослая жизнь»: лагерь на это время превратится в огромный город со своей инфраструктурой. Каждый сможет попробовать себя в разных социальных ролях, реализовать свои идеи. Особое внимание будет уделено социализации ребят во взрослой жизни. Они будут встречаться и учиться общаться с представителями разных государственных служб и частных организаций.

«К новым рекордам»: эта смена призвана помочь детям восстановить здоровье. Тут будут занятия фитнесом, упражнения для двигательной активности (для разных групп здоровья), подготовка к походам. Кроме того, ребята освоят способы эмоциональной разгрузки и подготовки к важным моментам своей жизни без стрессов.

Books vs Movies: участники смены в игровой форме познакомятся с литературными произведениями школьной программы и популярными кинофильмами. Для младших школьников это будут сказки и детские произведения, для более старших – классические произведения, книги популярных российских и зарубежных авторов. Ещё ребята получат базовые навыки видеосъёмки, актёрской игры, попробуют себя в режиссёрской работе.

«Бизнес-класс»: подростки познакомятся с азами бизнеса как в теории, так и на практике, а заодно продвинутся в осознанном профессиональном само-

определении. Их ждёт настоящий курс обучения, а после него – защита собственного творческого проекта.

«Белочка»

Лагерь расположен в сосновом бору у села Ильинского Слободского района.

«Культурная революция»: в ходе смены пройдут встречи с представителями творческих профессий, профориентационные занятия и тематические фестивали. Будет и проба пера…

«Наследники Победы»: это патриотическая смена, которая позволит внести вклад в сохранение исторической значимости 75-летия Победы. Её участники будут составлять карту боевых действий, родословную, участвовать в театрализации военной песни.

«Летняя академия волонтёров»: подростки смогут не только выбрать понравившийся вид волонтёрской деятельности, но и проявить свою активную жизненную позицию, взять на себя ответственность за организацию досуга в лагере наравне со взрослыми участниками смены. Ребята пройдут курс обучения, создадут орган самоуправления в лагере, примут участие в планировании лагерной смены.

«Лидер»: ребята углубят знания об истории детского движения в России, познакомятся с нормативно-правовой базой деятельности общественных объединений, а также смогут развить свои организаторские навыки и лидерские качества.

«Живая вода»

Лагерь расположен в сосновом бору у деревни Агалачёнки Юрьянского района.

«Спасатель»: в этой смене дети не только отдыхают, но и приобретают дополнительные знания и навыки в области основ военной службы, туристско-краеведческих, исторических и технических наук, физической культуры и спорта, основ безопасности жизнедеятельности.

«Солнечный»

Лагерь находится на берегу реки Вятки, у деревни Матанский Кордон Вятскополянского района.

«Молот истории»: ребят ждут реконструкции исторических событий, спортивные соревнования, мастер-классы и другие события, которые помогут воспитать чувство любви к Отечеству и гордости за него, заботы об интересах нашей страны.

«Калейдоскоп»: это будет знакомство с обычаями и народными праздниками славян, чувашей, удмуртов, татар, мари и мордвы. Ребят ждут мастер-классы по танцам, прикладному искусству этих народностей. Ещё они встретятся с их известными представителями, смогут преодолеть культурный барьер и научиться взаимодействию и взаимопомощи.