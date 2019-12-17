В Кирове вручили премию губернатора Кировской области имени Александра Герцена

Александр Иванович Герцен… Выдающийся писатель, публицист, мыслитель XIX века. В 1835-1837 гг. он отбывал вятскую ссылку: работал в статистическом комитете, участвовал в организации первой губернской выставки искусственных и естественных произведений Вятской губернии. В декабре 1837-го на открытии Вятской публичной библиотеки он произнёс торжественную речь, которая стала настоящим гимном книге.

В нашем областном центре есть улица, названная именем Герцена. Есть памятник Герцену, установленный семьдесят лет назад. И, наконец, есть библиотека, основанная Александром Ивановичем, где он был первым библиотекарем. Сегодня она – в числе лучших региональных библиотек Российской Федерации.

Литературная премия имени А.И. Герцена была учреждена правительством области в 2012 году. За это время её лауреатами становились писатели, музейный и научный работники, историки и краеведы. С 2017 года – это премия губернатора Кировской области в номинации «Премия имени Александра Ивановича Герцена» и вручается она за создание литературных произведений в жанре публицистики, созвучных идеям творчества выдающегося русского писателя, публициста и философа.

— Я рад приветствовать организаторов, участников и гостей торжественной церемонии вручения литературной премии имени Александра Герцена, — обратился к собравшимся губернатор Кировской области Игорь Васильев. — По сложившейся традиции церемония вручения проводится именно здесь, в областной библиотеке имени Герцена – одной из лучших библиотек нашей страны. Сегодня премию получает Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, прозаик, член Союза писателей Москвы, член Союза писателей России, Союза журналистов России.

Игорь Владимирович выразил признательность лауреату и благодарность за художественное мастерство, активную жизненную позицию, а также высказал уверенность, что премия Герцена послужит дополнительным стимулом для новых творческих достижений.