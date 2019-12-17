В Кирове вручили премию губернатора Кировской области имени Александра Герцена

Александр Иванович Герцен… Выдающийся писатель, публицист, мыслитель XIX века. В 1835-1837 гг. он отбывал вятскую ссылку: работал в статистическом комитете, участвовал в организации первой губернской выставки искусственных и естественных произведений Вятской губернии. В декабре 1837-го на открытии Вятской публичной библиотеки он произнёс торжественную речь, которая стала настоящим гимном книге.
В нашем областном центре есть улица, названная именем Герцена. Есть памятник Герцену, установленный семьдесят лет назад. И, наконец, есть библиотека, основанная Александром Ивановичем, где он был первым библиотекарем. Сегодня она – в числе лучших региональных библиотек Российской Федерации.
Литературная премия имени А.И. Герцена была учреждена правительством области в 2012 году. За это время её лауреатами становились писатели, музейный и научный работники, историки и краеведы. С 2017 года – это премия губернатора Кировской области в номинации «Премия имени Александра Ивановича Герцена» и вручается она за создание литературных произведений в жанре публицистики, созвучных идеям творчества выдающегося русского писателя, публициста и философа.
— Я рад приветствовать организаторов, участников и гостей торжественной церемонии вручения литературной премии имени Александра Герцена, — обратился к собравшимся губернатор Кировской области Игорь Васильев. — По сложившейся традиции церемония вручения проводится именно здесь, в областной библиотеке имени Герцена – одной из лучших библиотек нашей страны. Сегодня премию получает Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, прозаик, член Союза писателей Москвы, член Союза писателей России, Союза журналистов России.
Игорь Владимирович выразил признательность лауреату и благодарность за художественное мастерство, активную жизненную позицию, а также высказал уверенность, что премия Герцена послужит дополнительным стимулом для новых творческих достижений.
— «Почти все, владеющие пращою в русской журналистике, явились один за другим на высочайше разрешенный тир и побивают нас… По счастью, у иных рука неверна, словно дрожит от волнения, от угрызения совести, от воспоминаний; другие нарочно пускают мимо, а третьи бросаются грязью, — это очень гадко, но не больно…» — процитировал в начале своего выступления исполненные сарказма строки Герцена лауреат-2019 Дмитрий Лиханов, заметив, что «сказано это великим писателем словно сегодня, когда информационный геноцид спутывает сознание современного человека настолько, что он уже и нынешней жизни не знает, и в будущее не верит». Когда «вместо ценностей нравственных, настоящих – совести, чувства вины, долга, сострадания, ответственности – человеком «овладели» потехи, компетенции, скидки, дисконты, корпорации – настоящие фетиши общественного потребления». И при этом само человеческое общение становится дефицитным. А ведь очень важно сегодня научиться думать и отличать правду от лжи, справедливость от подлости, корысть от благородства. Не об этом ли самом писал 150 лет тому назад наш великий соотечественник и вольнодумец Александр Иванович Герцен: «Когда бы люди захотели вместо того, чтобы спасать мир, спасать себя, вместо того, чтобы освобождать человечество, себя освобождать, как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества!..»
— Мой сын давно превзошёл меня в журналистике, — откровенно признался известный писатель, первый лауреат премии Александра Грина, председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов. — Конечно, Дмитрию тяжело – он как бы вырос за моей спиной. Но он дружил с Габриэлем Гарсиа Маркесом. Он — единственный, кто взял интервью у американской сотрудницы ЦРУ, которой было поручено уничтожить Фиделя Кастро и которая влюбилась в кубинского лидера. Это потрясающая история… К сожалению, мы живём в такое странное время, когда жизнеутверждающая, близкая читателю, стоящая рядом с думающим человеком литература в виде журнальных, газетных сочинений становится всё менее востребованной. Это надо констатировать. Вот и мой сын уже не так востребован, как прежде. Но Дмитрий работает не ради востребованности, он работает по велению собственного сердца…