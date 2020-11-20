В Кирове выставили на продажу монету за миллион рублей

Горожанка случайно заметила у монетки разницу с другими деньгами и воспользовалась случаем.

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о необычной продаже. Автор — частное лицо. Опубликованная информация вызвала у пользователей вопросы.

Автор объявления указала, что продаёт монету достоинством 5 рублей за миллион. Приобрести денежку можно в кредит.

Высокая стоимость обусловлена тем, что монета имеет небольшой брак. Шрифт на ней отличается от обычных пятирублёвых денег.

Как говорят нумизматы, монеты, имеющие различные дефекты, действительно пользуются спросом у коллекционеров. Но стоимость в миллион рублей — слишком высокая.

В последнее время на сайтах бесплатных объявлений всё чаще появляются продавцы, которые выставляют свой товар по очень высокой цене. Так, недавно в Кирове продавали котёнка за 4,5 миллиона рублей. А в сентябре было опубликовано объявление о продаже старинной монеты за 31 миллион рублей. Приобрёл ли кто-то животное и монетку – не известно.

Фото: avito.ru