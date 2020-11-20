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В Кирове выставили на продажу монету за миллион рублей

Екатерина Сонина Новости, Общество

Горожанка случайно заметила у монетки разницу с другими деньгами и воспользовалась случаем.

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о необычной продаже. Автор — частное лицо. Опубликованная информация вызвала у пользователей вопросы.

Автор объявления указала, что продаёт монету достоинством 5 рублей за миллион. Приобрести денежку можно в кредит.

В Кирове выставили на продажу монету за миллион рублей

Высокая стоимость обусловлена тем, что монета имеет небольшой брак. Шрифт на ней отличается от обычных пятирублёвых денег.

Как говорят нумизматы, монеты, имеющие различные дефекты, действительно пользуются спросом у коллекционеров. Но стоимость в миллион рублей — слишком высокая.

В последнее время на сайтах бесплатных объявлений всё чаще появляются продавцы, которые выставляют свой товар по очень высокой цене. Так, недавно в Кирове продавали котёнка за 4,5 миллиона рублей. А в сентябре было опубликовано объявление о продаже старинной монеты за 31 миллион рублей. Приобрёл ли кто-то животное и монетку – не известно.

Фото: avito.ru

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Екатерина Сонина

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