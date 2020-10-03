В Кирове зазвучат осенние перезвоны

В областном центре пройдёт фестиваль «Малиновый звон над Вяткой» (0+). Его участники продемонстрируют своё мастерство 4 октября на колокольне Спасского собора (ул. Казанская, 50). Начало - в 12 часов.

Как сообщили в администрации областного центра, благодаря сотрудничеству управления культуры администрации города и миссионерского отдела Вятской епархии фестиваль проводится в городе уже третий год подряд.

Ранее в нём принимали участие как звонари храмов из разных регионов России, учащиеся образовательных учреждений, центров, обучающих искусству колокольного звона, так и все желающие, имеющие навыки игры на колоколах. Авторские колокольные звоны представляли вятские звонари и гости из Калужской области, Киргизской Республики и Республики Беларусь.

Гостями фестиваля в этом году станут звонарь храма в честь Владимирской иконы Божией Матери, руководитель Санкт-Петербургской школы звонарей Владимир Кайчук и звонарь церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, руководитель Нижегородской школы звонарей Алексей Кофанов.

Оценивать мастерство участников фестиваля будут не только горожане, но и знатоки колокольного искусства — старший звонарь Вятской епархии, звонарь Свято-Успенского собора Александр Максимов и руководитель миссионерского отдела иерей Георгий Павлов.