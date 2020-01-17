В Кирове может пройти заседание рабочей подгруппы Госсовета РФ

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов по поручению главы региона Игоря Васильева принял участие в шестом заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука». Оно прошло в Москве под руководством помощника президента России, секретаря Госсовета РФ Игоря Левитина.

Главной темой заседания стало обсуждение проекта доклада «О повышении роли субъектов Российской Федерации в подготовке кадров для экономики и социальной сферы». Составление доклада велось редакционной группой, документ прошёл четыре корректировки и отражает основную тему: повышение роли регионов и бизнеса в подготовке кадров для экономики, социальной сферы и науки в нашей стране.

Как рассказал на заседании первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, разделы проекта доклада были определены по уровням образования: общее дошкольное, общее, дополнительное, среднее профессиональное, высшее образование и наука. При составлении документа были приняты во внимание лучшие региональные практики, отдельно описано состояние российского образования в сравнении с мировыми системами образования, добавлен раздел «Кадровое обеспечение образовательных организаций».

– Сейчас в докладе 196 страниц, и изменения в нём ещё ожидаются. В проект доклада вошли все вопросы, рассмотренные и проработанные на заседаниях рабочих подгрупп на протяжении всего 2019 года, и наиболее актуальные проблемы по данным различных социологических опросов, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов. – В докладе также были использованы аналитические материалы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Высшей школы экономики, Центра стратегических разработок, материалы профильных министерств, мнения экспертов и рабочих подгрупп. Работа активно проходила в течение года, и сейчас мы выходим на финишную прямую.

Так, в разделе доклада, посвящённом общему образованию, затрагиваются вопросы доступности дошкольного образования, роли частного инвестора, инфраструктуры дошкольных образовательных организаций. Особое внимание уделено созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет и кадровому обеспечению дошкольных образовательных организаций.

Основные акценты делаются на построении системы профессионального самоопределения школьников, начиная с начальной школы, и роль в этом школы полного дня и дополнительного образования. Как отметил Дмитрий Курдюмов, отдельного внимания заслуживают федеральные государственные образовательные стандарты, вопросы развития и обновления инфраструктуры, функционирования сельских школ, возможного перехода на 12-летнее школьное образование.

– В разделе, посвящённом среднему профессиональному образованию, ключевой темой стало качество практической подготовки и интеграция организаций СПО с предприятиями реального сектора экономики, вопросы прогнозирования в потребности регионов в кадрах и обязательное участие в этом работодателей, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

Игорь Левитин отметил, что от губернатора Кировской области, руководителя рабочей подгруппы по направлению «Образование», поступило приглашение провести следующее заседание рабочей подгруппы Госсовета РФ в Кирове, а также посетить там школы и учреждения среднего профессионального образования. Мероприятие запланировано на конец января.