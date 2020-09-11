В Кирове наградили призёров X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Несмотря на пандемию, летом тысячи человек встретились уже на юбилейном, 10-м, чемпионате по компьютерному многоборью, организатором которого стал Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. В этом году за победу боролись 7435 участников из 69 регионов России и 15 зарубежных стран, в числе которых Болгария, Армения, Великобритания, Германия и даже Египет. До итоговой кибербитвы, которая прошла в онлайн-формате на базе московского университета имени Плеханова, добрались 254 человека. Среди них – четверо жителей Кировской области: Валентина Бузмакова из п. Афанасьево и Николай Бабинцев из д. Калачиги Верхошижемского района, Наталья Осколкова из Кирса и Юрий Дёмшин из Пижанки. Они заняли второе место в общекомандном зачете и завоевали пять медалей в личном первенстве, доказав всей России, что старшее поколение и компьютер – вещи очень даже совместимые. И собрались в конференц-зале Пенсионного фонда, чтобы получить заслуженные награды из рук главы региона.

Вручая грамоты и подарки, губернатор Игорь Васильев отметил, что в этом году «айтишный» чемпионат впервые прошёл именно в том формате, в котором и должен проходить: в дистанционном. Это позволило продемонстрировать техническое оснащение наших служб и оценить возможность проведения подобных мероприятий в будущем.

– Я искренне рад нашей встрече по такому позитивному поводу. Вы показали очень достойный результат, и это говорит о том, что в нашем регионе живут действительно талантливые люди. Мы гордимся вашими достижениями, и я надеюсь, что полученные знания помогают вам и в повседневной жизни. Хочу ещё раз поблагодарить организаторов за высочайший уровень проведения мероприятия, вовлечённость, неравнодушие и умение поддерживать старшее поколение, в том числе в освоении новых технологий. Всем хочу пожелать удачи, долголетия и самое главное – не останавливаться на достигнутом, – сказал глава региона.

Желание вятских пенсионеров жить активно и интересно оказалось сильнее пандемии. По словам управляющего отделением Пенсионного фонда по Кировской области Николая Пасынкова, несмотря на ограничения по коронавирусу, участие в чемпионате на районном и областном этапах приняли 25 районов.

Победа в этом году досталась представителям Подмосковья. Однако полученное вятской командой «серебро» – это не «к сожалению, не первое место», а возможность другим регионам тоже проявить себя. «В будущем году обязательно победим и снова всех к себе пригласим», – добавил Игорь Васильев.

И один в поле воин

Четверо участников. И слова благодарности звучат в адрес каждого. Но более прочих – в адрес Юрия Дёмшина из Пижанки. Ему, по словам председателя регионального отделения Союза пенсионеров России по Кировской области Ольги Колесниковой, было сложнее всех. Буквально в последний момент, накануне решающей встречи, для Юрия Александровича произошёл отбой – из-за карантина он не смог выехать за пределы района. И пока вся команда боролась в Кирове, «сражался» в одиночку, дистанционно. Однако не растерялся и, даже будучи оторван от команды, справился со всеми заданиями, доказав, что и один в поле воин. По итогам чемпионата Юрий Дёмшин завоевал 2-е место в личном первенстве в категории «Начинающий пользователь» и принёс команде золотую медаль в номинации «Домашнее задание».

– Я чувствовал, что мои коллеги рядом, видел их по монитору и очень благодарен за тот командный дух, который царил во всём. Хочу выразить благодарность всем организаторам. Мероприятие чудесное и должно получить развитие.

«Жизнь – это когда мы к чему-то стремимся»

…Отец ещё одного участника, Николая Бабинцева, в годы Великой Отечественной войны был водителем танка. Однажды танкисты перекрыли немцам дорогу и два дня, не выходя из машины, без еды и питья, отбивали атаку за атакой. И остались живы. О военных эпизодах из жизни своей семьи Николай до сих пор не может говорить спокойно – зато подготовил об этом потрясающую презентацию в рамках домашнего задания, которое было посвящено 75-летию Победы.

– После подготовки домашних заданий до сих пор слёзы наворачиваются. Очень эмоционально всё было.

Искать информацию Николаю помогали дети, а самым сложным заданием для него стала работа в поисковой системе «Яндекс».

– Думал, что всё хорошо знаю, однако с этим заданием не справился, – говорит Николай Павлович без всякого, впрочем, сожаления. – Но чемпионат мне очень понравился. И я призываю всех людей старшего возраста участвовать в такого рода мероприятиях, потому что это сильно взбадривает. Ведь жизнь – это когда мы к чему-то стремимся, чего-то добиваемся. Человек живёт, пока работает голова, пока мозги шевелятся.

«За медалями не гонюсь»

Если мужчины, как и следовало ожидать, стремились к победе, то дамы получали удовольствие от участия, а вместе с ним – новые компьютерные знания и навыки. Валентина Бузмакова из Афанасьевского района – в прошлом зам. директора библиотеки, а сегодня – бабушка четырёх внуков, садовод, цветовод и уверенный пользователь компьютера. Она была приятно удивлена тем, что ей удалось выйти в финал, и, как человек домашний по натуре, по достоинству оценила дистанционный формат чемпионата-2020.

– Подумала: ладно, поучаствую, раз ехать никуда не надо… Откуда ж я знала, что выйду на всероссийский чемпионат?! За медалями я не гонюсь, но этот конкурс помог мне узнать много нового, в частности, о возможностях компьютера, о которых я даже не догадывалась, – говорит Валентина Александровна.

Ещё одна участница – Наталья Осколкова, жительница Кирса, бывший главный бухгалтер, «активная оптимистка» и просто жизнерадостный человек – заняла 2-е место в номинации «Домашнее задание» и 5-е – в работе с поисковыми системами. Подняться выше помешала излишняя самоуверенность, считает Наталья Михайловна. В следующем году она снова готова принять участие в чемпионате – «если разрешат».

«Домашние работы» Натальи Осколковой, Николая Бабинцева и Юрия Дёмшина опубликованы на портале «Роспенсионер» в числе лучших и вполне могут быть показаны в школе на уроках истории, считает Наталия Швецова, директор КОГАУ «МФЦ». А знания, полученные в ходе подготовки к конкурсу, пригодятся участникам в обычной жизни. Ведь если в прошлые годы в приоритете для «серебряного возраста» было освоение «развлекательных» технологий – общение, обмен фото и письмами, то сегодня на первое место выходит полезный функционал.

– Сегодня знание компьютерных технологий необходимо для того, чтобы правильно использовать сервисы. Это и умение пользоваться порталом госуслуг, где имеются 30-процентные скидки на уплату госпошлин, и рассчитать размер пенсии, записаться на приём к врачу, – говорит Наталия Владимировна.

Кибербитва двух поколений

Без всякого преувеличения – на путь лидерства кировчане встали еще три года назад, завоевав второе командное место на чемпионате в Пятигорске. Потом было «золото» в Кирове и ещё одно «серебро» в 2020-м. Достичь таких успехов удалось благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», в рамках которого пенсионеры в Кирове и в районах области имеют возможность обучаться компьютерной грамотности. А также благодаря партнёрам – ведь никаких побед могло и не быть, если бы не поддержка министерства информационных технологий и связи, которое уже не первый год поддерживает проведение чемпионата, участвует в приобщении старшего поколения к новым технологиям и имеет очень интересные планы.

– Это общая победа и общий результат. Молодёжи есть на кого равняться, и это здорово, – говорит и.о. министра Алексей Сухих. – На будущее у нас есть идея свести в одном конкурсе внуков, дедушек, бабушек и посмотреть, кто свободнее ориентируется в информационных сервисах. Нужно понимать, что сегодня важно не столько владение компьютером, сколько умение пользоваться сервисами в режиме онлайн, фильтровать информацию, не только развлекаться, но и развивать себя.

Говоря словами председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, старшее поколение – это не социальная нагрузка нашего государства, а накопленный человеческий капитал, потенциал, который может и должен использоваться во благо общества. И помочь в этом призваны современные технологии.

Фото А. Папырина