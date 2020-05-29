В Кирове откроется современный ПЭТ-центр для лечения онкологических пациентов

Глава региона Игорь Васильев посетил два медицинских учреждения Кирова — Центр ядерной медицины (ПЭТ-центр) и поликлинику № 2 Кировской городской клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой, чтобы оценить ход проделанных там ремонтных работ.

Будущий ПЭТ-центр

Запуск ПЭТ-центра планируется в Кирове на конец июня. Его открывает группа компаний «МедИнвестГрупп», управляющая сетью центров ядерной медицины «ПЭТ-технолоджи». В настоящее время подрядными организациями ведутся работы по ремонту и подготовке помещений и дальнейшему оснащению необходимым медицинским и технологическим оборудованием. Как отметил глава региона, открытие ПЭТ-центра станет важным событием не только для нашей области, но и для всех соседних регионов, у которых таких современных клиник пока нет.

— Таких центров не так много в целом по стране. Сейчас подобные строятся у нас и в Астрахани. У иногородних пациентов будет возможность приезжать и проходить самые современные исследования. Они будут лечиться по тарифам обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно, — подчеркнул Игорь Васильев. — Принято правильное решение — работу в условиях пандемии не останавливать. Борьба с коронавирусной инфекцией идёт, но мы обязаны помнить, что есть и другие заболевания, от которых страдают люди, и пациенты должны получать помощь вовремя и в тех условиях, к которым они привыкли.

Как подчеркнул губернатор, работа на объекте проходит в соответствии с графиком. Здесь установят самое современное оборудование мирового уровня. Так, в центре будет проводиться позитронно-эмиссионная томография, которая позволит обследовать пациента целиком в рамках одного исследования. При этом диагностическом методе пациенту внутривенно вводится определённое вещество, например, глюкоза, к которому присоединена радиоактивная частица. Опухолевая ткань накапливает глюкозу и становится видна.

И другие преобразования в онкологической службе региона

Открытие Центра ядерной медицины позволит внедрить в регионе новое направление высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями. Уже в 2020 году обследование на позитронно-эмиссионном томографе пройдут 1500 человек, а в 2021 — 3000 человек. Планируется, что центр примет первых пациентов в августе этого года.

— Создание ПЭТ-центра — не единственное преобразование в онкологической службе региона, но наиболее важное, потому что своевременная диагностика онкологических новообразований возможна только на имеющемся современном диагностическом оборудовании, — подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. — В ПЭТ-центре будет высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование. Чтобы его поставить, смонтировать и обслуживать, требуются соответствующие специалисты с высоким уровнем компетенции и опыта. Мы видим здесь пример частно-государственного сотрудничества: частник открывает ПЭТ-центр и работает в системе ОМС, а мы всячески со стороны субъекта способствуем этому.

Дмитрий Курдюмов также добавил, что в регионе есть пато-морфологическая лаборатория, которая оснащена всем необходимым оборудованием, и сейчас идёт её модернизация. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» работа по развитию Центра онкологии и медицинской радиологии продолжается. Сюда будет закуплено порядка 80 единиц оборудования. Кроме того, в рамках программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Кировской области до 2024 года откроются шесть центров амбулаторной онкологической помощи для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. Два из них начнут функционировать уже в 2020 году на базе Кировского клинико-диагностического центра и Слободской ЦРБ.

Новый корпус поликлиники № 2

Также глава региона посетил сегодня новый корпус поликлиники № 2 Кировской городской клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой. Он открылся на ул. Юровской. Первый располагается на ул. Солнечной, и теперь корпуса находятся в шаговой доступности друг от друга. Открытие нового корпуса стало важным событием для жителей юго-западного района. Оно позволило усовершенствовать логистику пациентов и создать комфортные условия для них.

Как рассказал главный врач Кировской клинической больницы № 7 Александр Соболев, сейчас в основном корпусе ведут приём участковые терапевты, работает кабинет неотложной помощи, а также осталась часть узких специалистов. В новом корпусе сосредоточено оказание плановой медицинской помощи: врачи узких специальностей (эндокринолог, ревматолог, невролог, гастроэнтеролог), проводится флюорография, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, есть кабинет забора биологического материала, кабинет профилактики, физиокабинет, ЛФК. В дальнейшем здесь планируется организовать прохождение диспансеризации и профилактических осмотров.