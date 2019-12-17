В Кирове открылась выставка пейзажа заслуженного художника России Николая Поликарпова

Художник читал стихи Есенина:

О красном вечере задумалась дорога.

Кусты рябин туманней глубины.

Изба-старуха челюстью порога

Жуёт пахучий мякиш тишины…

А вслед за стихами Николай Поликарпов признавался:

– Ну как можно не любить художнику этого поэта?! Когда я начинаю писать какой-то пейзаж, на память невольно приходят стихи Сергея Есенина. В своём творчестве он сказал всё то, что и я хочу показать в своих работах. И я с большим удовольствием от поэтических строк отталкиваюсь и пишу… А если вспомнить часто задаваемый журналистами вопрос: «Откуда всё началось?», – то отвечу: «С деревни. С обычной русской деревни…», – продолжал художник. – У меня отец перед войной поступил в художественное училище. Но поучиться ему не удалось: война, потом плен, Вятлаг, где я в принципе и родился. Потом увёз меня на Владимирскую землю, на свою родину. Там я и рос до 10 лет. И всю эту крестьянскую жизнь, всё, что с ней связано, я впитал вместе с молоком матери, с молоком нашей прекрасной коровы. Всё это в моей душе. Поэтому я в основе своей пишу деревню. Деревня для меня всё…

И Николай Поликарпов снова читал стихи Есенина:

Но люблю тебя, родина кроткая!

А за что – разгадать не могу.

Весела твоя радость короткая

С громкой песней весной на лугу.

Порядка 30 живописных работ Поликарпова, наполненных эмоциональным звучанием и передающих неповторимые по красоте ускользающие моменты жизни вятской природы, можно увидеть в экспозиции, открывшейся 12 декабря в Деловом центре ВятТПП.

А следующий день после открытия выставки, 13 декабря, заслуженному художнику России Николаю Поликарпову уже в Вятском художественном музее была вручена премия правительства Кировской области имени братьев Васнецовых (номинация «Призвание»).

Премии имени братьев Васнецовых (в номинации «Вдохновение») также удостоен народный художник России Алексей Суховецкий (г. Москва).