В Кирове открылась выставка пейзажа заслуженного художника России Николая Поликарпова

Художник читал стихи Есенина:
О красном вечере задумалась дорога.
Кусты рябин туманней глубины.
Изба-старуха челюстью порога
Жуёт пахучий мякиш тишины…
А вслед за стихами Николай Поликарпов признавался:
– Ну как можно не любить художнику этого поэта?! Когда я начинаю писать какой-то пейзаж, на память невольно приходят стихи Сергея Есенина. В своём творчестве он сказал всё то, что и я хочу показать в своих работах. И я с большим удовольствием от поэтических строк отталкиваюсь и пишу… А если вспомнить часто задаваемый журналистами вопрос: «Откуда всё началось?», – то отвечу: «С деревни. С обычной русской деревни…», – продолжал художник. – У меня отец перед войной поступил в художественное училище. Но поучиться ему не удалось: война, потом плен, Вятлаг, где я в принципе и родился. Потом увёз меня на Владимирскую землю, на свою родину. Там я и рос до 10 лет. И всю эту крестьянскую жизнь, всё, что с ней связано, я впитал вместе с молоком матери, с молоком нашей прекрасной коровы. Всё это в моей душе. Поэтому я в основе своей пишу деревню. Деревня для меня всё…
И Николай Поликарпов снова читал стихи Есенина:
Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что – разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.
Порядка 30 живописных работ Поликарпова, наполненных эмоциональным звучанием и передающих неповторимые по красоте ускользающие моменты жизни вятской природы, можно увидеть в экспозиции, открывшейся 12 декабря в Деловом центре ВятТПП.
А следующий день после открытия выставки, 13 декабря, заслуженному художнику России Николаю Поликарпову уже в Вятском художественном музее была вручена премия правительства Кировской области имени братьев Васнецовых (номинация «Призвание»).
Премии имени братьев Васнецовых (в номинации «Вдохновение») также удостоен народный художник России Алексей Суховецкий (г. Москва).
– Не в первый раз, и дай Бог не в последний, мы вручаем художникам эту премию имени братьев Васнецовых, – приветствуя лауреатов, сказал глава региона Игорь Васильев. – Вручение премии – это всегда праздник. Праздник для художников, праздник для любителей живописи. И отрадно, что сегодня в зале музея много молодежи, много студентов, которые, как я понимаю, приехали издалека. Всё это радует. Ещё раз хочу пожелать лауреатам плодотворной деятельности, чтобы их прекрасные работы множились и множились!
– Перед нами два художника, два замечательных богатыря изобразительного искусства, – заметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. – И вручение премии – это уникальная возможность поблагодарить людей, которые так много делают в искусстве. Но Николаю Изосимовичу Поликарпову огромная благодарность не только как живописцу, но и как наставнику-педагогу, который воспитал целую плеяду интересных художников. Отдельное спасибо и Алексею Николаевичу Суховецкому, который участвовал в этом году в работе в некотором роде экспериментального Васнецовского пленэра… Уверена, что вы ещё долго будете радовать нас своим искусством.