В Кирове открылась «Лаборатория безопасности»

…Оранжевый микроавтобус, в грузовом отсеке которого помещается всё необходимое для изучения ПДД — в общей сложности более 70 наименований: элементы дорожной сети, демонстрационные стенды, самокаты, велосипеды и даже модель автобуса.Это «Лаборатория безопасности», 44-я в России и первая в Кировской области. С её помощью юные кировчане смогут познакомиться с правилами дорожного движения в условиях, максимально приближенных к реальным, и отработать навыки безопасного поведения на дороге.

Уникальный мобильный автогородок прибыл в Киров очень своевременно — к началу учебного года в рамках реализации федеральной программы, направленной на снижение детского травматизма на дорогах. По словам врио заместителя начальника региональной Гос-автоинспекции Сергея Лобанова, эта проблема крайне актуальна — в каждой восьмой автомобильной аварии пострадавшими оказываются дети. К сожалению, в ряде случаев причиной ДТП становятся беспечность и невнимательность самих маленьких пешеходов.

— Чтобы избежать трагических последствий, необходимо с детства воспитывать культуру поведения всех участников дорожного движения, вырабатывать привычку к дисциплине и ответственность за поведение на дорогах. Уверен, что занятия в мобильной лаборатории окажут большую помощь всем детям, что будет способствовать снижению детского дорожно-транспортного травматизма, — сказал Сергей Вячеславович.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, пройти обучение в «Лаборатории безопасности» смогут дети из всех уголков региона.

— Такое современное оборудование, — сказал он, — должно доехать в каждый районный центр, до каждой школы и сделать нахождение детей на дороге максимально безопасным для них. Это наш приоритет.

Маршрут «Лаборатории» будет строиться, исходя из анализа аварийности в районах. Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 16 лет — от самых маленьких пешеходов, которые ходят за ручку с мамами, до практически взрослых, которые, возможно, совсем скоро сами станут водителями.

Её разработчики, ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины и педагогики, постарались сделать обучение интересным и запоминающимся, поэтому сухая теория ПДД подкрепляется игровым интерактивом и раздаточными материалами. Побывать в роли водителя и пешехода, обезопасить себя на дороге, проложить кратчайший путь от дома до школы, прикрепить светоотражающие элементы так, чтобы стать заметным для автомобилистов, — это и многое другое ребята смогут отработать на занятиях в группах по 15-20 человек.

Работа построена таким образом, что в обучении участвуют не только дети, но и взрослые — педагоги и, конечно, родители.

— Дети очень быстро схватывают многие вещи, поэтому именно через них нужно доносить базовые знания до родителей, — заметил Дмитрий Курдюмов, к слову, сам водитель электросамоката, на который с введением режима самоизоляции пересели многие кировчане.

С 2017-го по 2019 год в «Лабораториях безопасности» страны прошли обучение 155 тысяч детей и 80 тысяч педагогов. Это, несомненно, способствует снижению детской смертности на дорогах, а также служит воспитанию нового поколения, которое будет должным образом относиться к своей безопасности.