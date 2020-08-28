В Кирове открыли всероссийский Васнецовский пленэр – 2020

Академик и члены-корреспонденты Академии художеств, народные и заслуженные художники России, живописцы из Москвы и Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ивановской, Костромской и ряда других областей: Весьма представительная группа мастеров кисти по традиции собралась на вятской земле в конце лета на Васнецовский пленэр, который проходит ныне при поддержке Министерства культуры России.

— Французский поэт и философ Поль Валери как-то заметил: «Художник позволяет зрителю увидеть мир таким, каким он уже был увиден однажды, когда на него смотрели с любовью». Вот и мы тоже к вам приехали с любовью, мы уже влюблены в Вятку, — сказала на открытии художественный руководитель пленэра, член-корреспондент Российской академии художеств, костромской художник Ирина Рыбакова. — Мы влюблены в Вятку, в ваших замечательных людей. При этом приглашение на вятскую землю, участие в Васнецовском пленэре для нас и большая ответственность. Мы уже видели выставку работ с прежних пленэров — выставка очень сильная. Музей собрал прекрасную коллекцию современных мастеров… Пленэры — это счастье общения для художников. Мы же не какие-то публичные люди, мы много работаем в тиши мастерских. А здесь мы общаемся и потому счастливы. Спасибо вам большое за тёплый приём. Хочу выразить восхищение и городом, и художественным музеем, и людьми славного города Вятки…

— Очень волнительно находиться в этом зале музея среди лучших представителей русского искусства, — отметил в своём приветственном слове председатель правительства региона Александр Чурин. — XV, юбилейный, Васнецовский пленэр, который проводится в этом году в рамках национального проекта «Культура», — очень значимое событие в культурной жизни вятского края. Надеемся, что вас вдохновят красоты вятской земли, её неброская северная природа, и вы перенесёте на холст свой особый взгляд на те улочки, на те пейзажи, которые мы знаем с детства. Под вашей кистью они обретут новый вид, и, может быть, именно вы откроете новое видение, новые красоты, которые мы не замечаем и просто проходим мимо. От всей души желаю вам вдохновения, творческих успехов и хороших работ.