В Кирове открыли движение для транспорта по улице Попова в Чистых прудах

В областном центре состоялось открытие движения транспорта по новому участку улицы Попова (от ул. Чистопрудненской до ул. Фестивальной) в микрорайоне Чистые пруды. В торжественной церемонии открытия приняли участие и.о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина, глава города Кирова Елена Ковалёва, глава городской администрации Дмитрий Осипов.

Новый участок дороги был построен в рамках федерального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда», обозначенного президентом Владимиром Путиным одним из приоритетных направлений развития страны.

На строительство дороги было направлено более 300 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

На этом участке улицы Попова организовано шестиполосное автомобильное движение, с обеих сторон улицы сделаны пешеходные дорожки. На новом участке создана ливневая канализация, проведено освещение.

– С сегодняшнего дня новая дорога протяжённостью 503 метра вводится в эксплуатацию. Сейчас улица Попова продлена до улицы Цветочной. Но это лишь начальный этап, в дальнейшем эта территория будет ещё развиваться, – рассказал глава горадминистрации Дмитрий Осипов.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании новой дороги.

– Сдача этого участка улицы Попова – лишь первый этап работ. На втором этапе будет завершено строительство улицы Мостовицкой. Там сейчас продолжаются работы по созданию ливневой канализации, – отметила Ирина Кислухина.

Елена Ковалёва подчеркнула, что в Кирове будет рассматриваться новая схема движения городского пассажирского транспорта, которая будет учитывать движение по микрорайону Чистые пруды с учётом новых улиц.

Как напоминает пресс-центр правительства, в 2019 году подрядная организация ООО «Спецстрой» выиграла конкурс на строительство улиц Ивана Попова и Мостовицкой в Кирове, которые не были сданы в срок (по контракту он истёк 25 ноября 2019 года). Работы не были завершены по вине подрядчика, окончание их было перенесено на весенне-летний период 2020 года.

Сейчас в Кирове в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» продолжается строительство улицы Торфяной в микрорайоне Озерки. По условиям проекта все работы подрядчик должен завершить до 15 октября.

– Региональное министерство строительства готово и дальше реализовать проекты в рамках программ по развитию территорий в целях жилищного строительства. В настоящее время губернатором Игорем Васильевым подписана заявка на участие Кировской области в работах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на последующие годы, – сказала Ирина Кислухина.

Фото Александра ПАПЫРИНА