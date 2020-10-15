В Кирове о коронавирусе заголосят мегафоны

Жителей города ежедневно начнут предупреждать о необходимости соблюдать меры безопасности в условии распространения новой инфекции.

В частности, через систему оповещения кировчанам напомнят о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. О том, что людям старше 65 лет не стоит выходить на улицу без острой необходимости. Оповещения жители города услышат два раза в день — в 12 и 18 часов.

Напомним, в Кировской области продлили и ужесточили ограничительные меры связанные с распространением коронавирусной инфекции.