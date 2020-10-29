В Кирове подвели итоги проекта «Чистая память» — победителя конкурса Азимова «Память сердца»

Осенью 2019 года проект «Чистая память» благотворительной общественной организации «Вятское общество во имя святителя и чудотворца Николая» стал одним из победителей грантового конкурса «Память сердца».

Напомним, конкурс реализуется в области по инициативе депутата Госдумы РФ Рахима Азимова совместно с региональной Общественной палатой, центром военно-патриотического воспитания молодежи и областной организацией ветеранов и был приурочен к юбилею Великой Победы.

В рамках проекта были проведены работы по благоустройству могил, их описанию, составлению реестра и картотеки захоронений в период 1941-1945 гг. на Лобановском кладбище города Кирова.

Иерей отец Петр (Машковцев), настоятель Спасского собора, руководитель Вятского общества во имя святителя и чудотворца Николая, рассказал, что в рамках реализации проекта «Чистая память» была организована команда волонтеров-добровольцев.

— Среди них люди самых разных профессий и возрастов: школьники, студенты, пенсионеры, медики, педагоги, руководители и работники как государственных, так и частных и общественных организаций, которые собственными силами разыскивали, расчищали, переписывали и приводили в порядок гражданские захоронения военного периода на Лобановском кладбище города Кирова. Особые слова благодарности за внимательное отношение к нашему проекту хочу сказать Рахиму Азимову. Его поддержка стала залогом воплощения нашей идеи в жизнь, — сказал отец Петр.

Ольга Станкевич, инициатор, координатор и идейный вдохновитель проекта «Чистая память» отметила, что на Лобановском кладбище покоятся не только воины, непосредственно участвовавшие в сражениях и умершие в госпиталях, но и гражданские люди.

— Это дети, женщины, старики, медицинский персонал госпиталей, работники учреждений и заводов, эвакуированных из советских городов, рабочие и подростки трудового фронта, все, кто нес тяготы и лишения войны в тылу и достоин памяти и уважения. Многие гражданские захоронения до настоящего времени являлись заброшенными из-за того, что родственников нет в живых либо они проживают в других регионах. 9 мая в Спасском соборе прошла панихида с поименным перечислением всех граждан, умерших в годы Великой Отечественной войны и захороненных на Лобановском кладбище. Впервые за 75 послевоенных лет более 3000 человек мы вспомнили поименно, — рассказала Ольга Станкевич.

От имени Рахима Азимова в адрес авторов и участников проекта прозвучали слова благодарности.

— Когда задумывался и реализовался грантовый конкурс «Память сердца», нашей основной целью было поддержать идеи, инициативы и проекты жителей и организаций региона, связанных с сохранением памяти о победе в Великой Отечественной войне. На конкурс поступило огромное количество заявок из областного центра, из городов и районов Кировской области. И это свидетельство того, что в сердцах наших земляков сохраняется память и благодарность тем, благодаря кому стала возможна Победа.

Проект «Чистая память» в этом смысле является одним из самых ярких и значимых. Хочу сказать слова искренней благодарности авторам и участникам проекта, всем, кто вложил силу и душу в то, чтобы имена более 3000 человек стали известны нам и нашим потомкам. Знаю, что в проект наряду со взрослыми людьми были активно вовлечены дети. Данный факт очень значим – это связь поколений и эстафета памяти о героях войны, — отмечалось в обращении депутата.

Отметим, что в 2019–2020 годах в Кировской области по инициативе Рахима Азимова реализуется ряд проектов, направленных на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны, проведение мероприятий к юбилею Победы, поддержку ветеранов и военно-патриотическое воспитание молодежи. Общий объем средств, которые удалось привлечь и направить на мероприятия, связанные с юбилеем Победы, составил около 35 миллионов рублей.