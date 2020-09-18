В Кирове появился памятник десантному Бате

В минувшую среду около областной филармонии, по соседству с обелиском, посвящённым памяти воинов, погибших в локальных войнах последнего времени, в торжественной обстановке был открыт бюст одного из основателей Воздушно-десантных войск, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.

Все десантники уважительно называют его Батей, а Воздушно-десантные войска, которыми Василий Филиппович командовал на протяжении практически четверти века, просто и понятно: войска дяди Васи (ВДВ).

— Тот, кто ни разу не покидал самолёт, откуда города и сёла кажутся игрушечными, кто ни разу не испытал радости и страха свободного падения, не слышал в ушах свиста ветра, бьющего в грудь, тот никогда не поймёт чести и гордости десантника, — любил повторять генерал Маргелов.

Честь и гордость десантника… Многие сравнивали десантного Батю с полководцем Суворовым, летучая фраза которого «тяжело в учении — легко в бою» широко известна всем. Девиз Маргелова тоже хорошо известен: «Никто, кроме нас», а одно из его железных правил: «Сбили с ног — сражайся на коленях». Как дорожил в походах своими солдатушками легендарный Суворов, как старался беречь их в бою, так же по-отцовски относился к своим отважным десантникам прославленный генерал Маргелов. И они благодарно отвечали ему взаимной любовью.

— Сегодня знаменательный день в нашей области — открывается бюст выдающегося военного деятеля Василия Филипповича Маргелова, — подчеркнул на мероприятии глава региона Игорь Васильев. — Двадцать пять лет он командовал Воздушно-десантными войсками, был одним из отцов-основателей ВДВ. При его управлении совершались многие подвиги. Достаточно вспомнить первое десантирование с самолётов боевых машин. Причём в этих испытаниях непосредственно участвовал его сын, который продолжал добрые традиции служения в Воздушно-десантных войсках. И не зря с такой любовью и теплотой ВДВ называются войсками дяди Васи. Памятник, который сегодня открывается, я думаю, сослужит добрую службу тем ребятам, которые мечтают служить в десантных войсках, девизом которых являются слова «Никто, кроме нас». Так, наверное, и все мы должны строить свою жизнь, ведь никто, кроме нас, не сможет сделать её лучше.

— Мне тоже посчастливилось служить в ВДВ, но это был первый призыв уже после Василия Филипповича Маргелова, при другом командующем, — заметил главный федеральный инспектор по Кировской области, ветеран Афганистана Владимир Климов. — Но я вижу перед собой ветеранов-десантников, кто старше меня и кто служил при Маргелове. Значит, вы счастливчики вдвойне. Хочу выразить благодарность союзу десантников Кировской области — благодаря настойчивости этих ребят мы и открываем сегодня памятник. Теперь Василий Филиппович Маргелов с нами будет всегда!

И упало с памятника белое покрывало, и легли к его подножию красные гвоздики, и замерли в почётном карауле юнармейцы — будущие защитники Отечества, запомнившие накрепко маргеловский наказ «Никто, кроме нас»…

Фото Александра ПАПЫРИНА