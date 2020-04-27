В Кирове проверили загрязнённость выхлопов общественного транспорта

Сотрудники министерства охраны окружающей среды Кировской области при содействии ОГИБДД УМВД России по городу Кирову продолжают проверки автотранспорта в областном центре на соответствие выбросов загрязняющих веществ установленным государственным нормативам.

На днях состоялись два очередных рейда. Нарушители выявлены на маршрутах №№ 3, 15, 54, 61, 84 и 129. Без нарушений оказались автобусы маршрутов №№ 44 и 107.

– Министерство совместно с Госавтоинспекцией и Управлением дорожного надзора проводит линейный контроль уже шестой год. В 2019 году по результатам 29 выездов в городе Кирове были проверены 111 автобусов, причём некоторые из них повторно, были выявлены 82 факта превышения содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах. Анализ показал, что превышения в прошлом году составили свыше 30%, – отметила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

Первые проверки в этом году показали, что количество транспортных средств с превышением выбросов составляет 50%, поэтому надзорными органами будет усилена работа по линейному контролю пассажирского транспорта.

В то же время стоит отметить, что на территории города появились автобусы экологического класса «Евро­5». И это положительная тенденция. «Евро­5» – последняя редакция экологического стандарта, который в 2015 году приняли и в нашей стране. Стандарт ориентирован на ещё большее сохранение окружающей среды от вредных выбросов автомобильного транспорта.

По результатам рейдов виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ст. 8.23 КоАП РФ.

Мероприятия по линейному контролю и выявлению нарушителей природоохранного законодательства проходят в летне-­осенний период.