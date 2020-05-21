В Кирове продолжается масштабная реконструкция детской областной больницы

В Кировской областной детской клинической больнице продолжается реконструкция. Масштабные строительные работы должны быть завершены в 2021 году. В результате медицинское учреждение изменится — станет принципиально новым и максимально комфортным для посетителей. На днях ход работ оценил губернатор Игорь Васильев.

Детская областная больница — одна из ведущих медицинских организаций региона, именно она задаёт вектор развития всего детского здравоохранения области. Как напоминает пресс-центр правительства области, в 2018 году здесь был введён в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф, а в 2019 году построен первый переход между корпусом № 1 стационара и детским консультативно-диагностическим центром. Кроме того, здесь обновили входную группу и фасад здания и усовершенствовали работу поликлиники: регистратуру перенесли на первый этаж, обустроили удобный гардероб и игровую зону, разделили потоки пациентов.

Следующий запланированный этап реконструкции — строительство надземного перехода между двумя стационарными корпусами и надстройка трёх этажей над двухэтажным пристроем корпуса № 1.

Реконструкция стационара

Как отметил Игорь Васильев, масштабные преобразования продолжаются, и больница меняется на глазах.

— Все преобразования направлены на то, чтобы сделать посещение детской больницы максимально удобным и комфортным для маленьких пациентов и их родителей, а также повысить доступность и качество медицинского обслуживания, — отметил глава региона.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, сейчас в больнице идёт реконструкция стационара. На первом этаже разместятся плановый и экстренный приёмный покой, на втором — диагностическое отделение, на третьем — дополнительное педиатрическое отделение, на четвёртом — современный операционный блок, а на пятом этаже — конференц-зал и другие помещения для персонала. Переход соединит стационар, располагающийся в этом здании, с основным стационаром.

Новый операционный блок и обновление лифтов

— Из областного бюджета на реконструкцию больницы выделено 147 млн рублей. Экономия средств после проведения торгов составила более 4 млн. Эти средства будут направлены на реконструкцию двух лифтов, которые находятся в основном корпусе, — сообщил Дмитрий Курдюмов. — Мы увеличиваем детский коечный фонд, и это очень важно, потому что сейчас продолжается строительство детских садов, дошкольные учреждения открываются и в областном центре, и в районах области. В настоящее время мы активно расширяем лечебные, диагностические и стационарные возможности учреждения.

Что касается нового операционного блока, то для него в рамках национального проекта «Здравоохранение» будет закуплено современное оборудование для оказания высокотехнологичной специализированной помощи. Несколько операционных будут размещены и в отделениях. В настоящее время они тоже ремонтируются.

Помощь — в полном объёме

— Очень важно, что, несмотря на такие масштабные работы, помощь детям сейчас оказывается в полном объёме, — подчеркнул глава региона. — Все родители региона могут быть спокойны — если понадобится помощь, обращаемся и получаем её качественно и в срок. Я надеюсь, что узнаваемый стиль детских поликлиник сохранится, а маленькие пациенты будут с удовольствием сюда приходить.

Также Игорь Васильев отметил, что в условиях непростой санитарно-эпидемиологической ситуации правила на строительном объекте соблюдаются. Подрядчик отметил, что вся строительная часть ограждена от места приёма пациентов, ремонт на объекте будет выполнен в срок.

Как добавила главный врач детской областной больницы Наталья Муратова, проект реконструкции осуществляется в рамках президентской программы «Десятилетие детства».

— По завершении этого большого проекта жители Кировской области получат не только совершенствование специализированной медицинской помощи, но ещё и доступную комфортную среду. Мы очень благодарны за этот проект, и всё медицинское сообщество больницы ждёт колоссальных перемен. В последнее время к нам возвращаются специалисты из других регионов. Так, недавно приехали два врача, которые закончили в своё время нашу медицинскую академию, а потом уехали в другие регионы. Они приняли решение вернуться, потому что здесь работать комфортно и медицина находится на достойном уровне, — рассказала Наталья Муратова.

Кстати

Как напомнил губернатор, это не единственная стройка, которая сейчас идёт на медицинских объектах региона. Осуществляется закупка современного оборудования. Реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории Кировской области продолжается в полном объёме.