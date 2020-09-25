В Кирове пройдёт исследование новой вакцины против COVID-19

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 18 по 24 сентября

По информации Минздрава РФ, город Киров вошёл в число трёх российских областных центров, в которых в ближайшее время начнётся проведение клинических исследований новой вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

200 добровольцев, 70 участников

Одновременно с Вяткой исследования стартуют в Санкт-Петербурге и Новосибирске. У нас работа пройдёт на базе Кировского государственного медицинского университета. Как сообщил его ректор Лев Железнов, сейчас регион ждёт разрешительных документов, после чего можно будет начинать.

В исследовании готовы принять участие 200 добровольцев. Из них будут выбраны 70, которые пройдут вакцинацию. Это люди в возрасте от 18 до 65 лет, обладающие хорошим здоровьем.

Добровольцев на 16 дней поместят в стационар клиники КГМУ. Здесь они будут проживать в максимально комфортных условиях, находясь под постоянным наблюдением медиков. После выписки контроль за здоровьем участников исследования продолжится.

Как отметили в пресс-центре правительства региона, город Киров для данной работы был выбран не случайно. Наша область активно сотрудничает с Центром исследований им. М.П. Чумакова. В регионе создан научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис». Кроме того, весной текущего года на базе КГМУ стартовала наблюдательная программа – исследование, направленное на изучение живой пероральной полиомиелитной вакцины в целях профилактики коронавируса.

Отопительный сезон стартует без срывов

Чтобы сохранить здоровье во время пандемии важно чаще мыть руки, носить маску, избегать больших компаний и больше времени проводить дома. Благо в квартирах кировчан становится уютнее: со вторника началась подача тепла в жилые дома.

Согласно плану в течение 9 дней горячими станут батареи во всех зданиях областного центра. Аналогичный процесс происходит и в других муниципалитетах региона.

– В первую очередь тепло подаётся в учреждения социальной сферы: школы, детские сады, поликлиники, больницы. Далее – жилой фонд. Для каждого муниципалитета составлен график подачи тепла в дома, – рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский.

В этом году областной бюджет выделил порядка 70 млн рублей муниципальным образованиям на подготовку к отопительному сезону. На эти средства провели ремонт котельных в 22 муниципальных образованиях. В ряде муниципалитетов были выбраны новые ресурсоснабжающие организации.

– По итогам прошлого отопительного сезона на особом контроле министерства энергетики и ЖКХ находились те муниципалитеты, которые входили в зиму без паспортов готовности или через режим ЧС. В этом году все эти муниципалитеты входят в отопительный сезон без срывов, – отметил Владимир Климентовский.

«Каждая новая школа лучше предыдущей»

Ещё одна хорошая новость: в Кировской области началось строительство новой школы на 1000 мест. Она откроет свои двери для учеников в 2022 году.

В закладке памятного камня на месте будущей стройки в микрорайоне Радужный города Кирова принял участие первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

– Мы стараемся сделать всё, чтобы каждая новая школа была в чём-то лучше предыдущей, – отметил в ходе церемонии Дмитрий Александрович. – У нас уже сложилась хорошая традиция, когда директор образовательной организации с первых дней строительства взаимодействует с подрядчиками и совместно с ними формирует образ новой школы. Администрацией города Кирова и министерством образования региона проведена большая подготовительная работа, и сегодня подрядная организация приступает к выполнению работ. Со своей стороны мы постараемся сделать всё возможное, чтобы новая школа в Радужном вовремя открыла свои двери для учеников.

По проекту здание школы в Радужном будет трёхэтажным. В нём предусмотрены 45 учебных классов, библиотека с читальным залом, столовая на 330 мест, актовый зал, 3 спортивных зала (тренажерный, хореографический и гимнастический), бассейн, а также трудовые мастерские.

Остановки: антивандальные и защищённые от ветра

На дорогах Кировской области до конца года заменят около 40 автобусных остановок. Они должны появиться на автодорогах Киров – Малмыж – Вятские Поляны и Киров – Стрижи – Оричи.

Как пояснили в региональном дорожном комитете, это будут современные конструкции, выгодно отличающиеся от своих «предшественников». Благодаря антивандальному исполнению автопавильонам окажутся не столь страшны руки и ноги хулиганов. Кроме того, обновлённые остановки со скамейками не будет продувать ветер. Так что здесь пассажиры смогут укрыться от непогоды в ожидании автобуса.

Кстати, по данным дорожного комитета, до конца 2020 года на вятских трассах появятся и новые светофоры. Их установят на пешеходных переходах на Южном обходе города Кирова, на участках автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны и участках дороги Казань – Пермь. Эти работы не ограничатся нынешним годом, а продолжатся и в 2021-м: на Южном обходе города Кирова планируется установить ещё пять светофоров, один на дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в д. Перевоз и один – в с. Великорецкое на автодороге Юрья – Великорецкое.

Все работы находятся на контроле министерства транспорта Кировской области. Как ранее отмечал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, на повышение безопасности дорожного движения из областного бюджета в 2020 году выделено 722 млн рублей, что на 200 млн рублей больше, чем было направлено в 2019 году.

Составлены прогнозы развития региона

И ещё – о том, что будет. В правительстве Кировской области сформировали параметры прогнозов социально-экономического развития региона на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Это результат совместной работы органов исполнительной власти, местного самоуправления, представителей предприятий, учреждений, организаций и бизнес-сообщества.

Как рассказали в областном министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства, на основе прогноза социально-экономического развития региона на среднесрочный период разрабатывается проект областного бюджета. Прогноз на долгосрочный период используется при разработке стратегии. В этом году прогнозы разрабатываются в сложной макроэкономической обстановке. Траектория развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе определяется не только экономическими факторами, зависящими от курса доллара и евро, но и эпидемиологическими факторами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.

Проекты прогнозов размещены на сайте министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Каждый желающий сможет ознакомиться с ними до 7 октября 2020 года. Замечания и предложения можно будет направить в адрес министерства. Все обоснованные предложения будут учтены при доработке прогнозов развития Кировской области на среднесрочный и долгосрочный периоды.