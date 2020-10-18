В Кирове состоится благотворительный авто-мотопробег и шоу рыцарей

Собранные средства пойдут на поддержку маленького Стёпы Заплаткина.

У Стёпы редкое нервно-мышечное заболевание. При этом в тяжёлой форме. Мальчику чуть больше двух лет. И ему необходимо дорогостоящее лечение. Сумма — 160 млн рублей. У родителей таких средств нет. Но неравнодушные жители активно помогают семье.

В это воскресенье в поддержку тяжело больного малыша в Кирове пройдут автомобильный и мотопробеги, рыцарское шоу и показательные бои ММА. Родители долго добивались разрешения на проведение авто-мотопробега и получили его. Маршрут стартует от Коневской площади. Старт в 11 часов. Машины и мотоциклы проедутся по главным улицам города и прибудут в Александровский сад.

В Александровском саду состоится рыцарский турнир от одного из клубов исторической реконструкции. Там же можно будет увидеть зрелищные показательные бои ММА.

Перед зрителями выступят и танцевальные коллективы, мастера организуют ярмарку, откроется фотозона и пройдёт беспроигрышная лотерея. Все вырученные средства пойдут на помощь маленькому Стёпе.

Фото: vk.com/public191392817, vk.com/club150759679