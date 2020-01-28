В Кирове состоится заседание рабочей подгруппы Госсовета РФ

Традиционный пресс-­завтрак губернатора в январе посвятили теме образования. Глава региона ответил на наиболее актуальные вопросы, связанные с работой школ, педагогическими кадрами и организацией учебного процесса. Впрочем, начался разговор с темы участия Кировской области в работе Госсовета РФ.

В 2019 году Кировская область стала активным участником рабочей подгруппы Госсовета по направлению «Образование».

– В течение года мы анализировали и обсуждали актуальные вопросы системы образования не только Кировской области, но и других регионов. Они касаются кадрового обеспечения, развития инфраструктуры, доступности дошкольного образования и многих других направлений. Очередное заседание рабочей подгруппы состоится в Кирове 29 января, – анонсировал глава региона предстоящее крупное мероприятие. – Хочу отметить, что наше будущее – это молодые люди, следующее поколение, поэтому оно должно быть образованным и здоровым. Именно на это направлены поручения президента России Владимира Путина по реализации национальных проектов.

Темы разговора

В ходе пресс-завтрака обсуждались вопросы заработной платы педагогических работников, привлечения в школу молодых кадров, повышения престижа профессии учителя. Губернатор отметил, что в настоящее время в Кировской области в этом направлении ведётся активная работа.

— На Госсовете уже неоднократно обсуждалось, чтобы учителя, вне зависимости от регионов, получали одинаковую зарплату. Речь идёт об отраслевом принципе выплаты заработной платы, где будет зафиксирована базовая часть и стимулирующие выплаты, которые тоже должны стать едиными по всей стране и не заменять собой базовую часть, – подчеркнул Игорь Васильев. – Кроме того, по инициативе президента в стране вводится надбавка в размере 5 тысяч из федерального бюджета за классное руководство.

Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, также участвовавший в пресс-завтраке, добавил, что в текущем году министерство образования будет тщательно следить за тем, чтобы заработная плата не разнилась не только между районами, но и внутри района между школами и детскими садами и считалась по одним принципам.

Что касается привлечения молодых кадров в профессию, то, по словам первого зампреда, на следующий учебный год увеличены на 115 мест контрольные цифры приёма на специальность «Дошкольное образование». Количество бюджетных мест, выделяемое ВятГУ на педагогические специальности, увеличилось на 57%. Кроме того, в регионе начала реализацию программа «Земский учитель», согласно которой педагогу, переехавшему на работу в сельскую местность либо малые города на территории Кировской области, выплачивается 1 млн рублей.

О бесплатных обедах для начальных классов

Глава региона указал также на то, что в настоящее время правительство области проводит большую работу по сохранению малокомплектных школ. Сейчас в Кировской области на государственный уровень передана 61 школа. В каждом районе области созданы и успешно работают опорные школы. Они являются центрами образовательной политики в каждом муниципалитете и поддерживают малочисленные школы своими ресурсами, предоставляя кадры, материальную базу, учебники, организуя дистанционное обучение.

Интересовали представителей СМИ и другие инициативы, предложенные главой государства. Так, тема обеспечения горячим питанием школьников начальных классов получила на пресс-завтраке широкое обсуждение. Как отметил Дмитрий Курдюмов, этот вопрос сейчас прорабатывается и область готовится приступить к реализации данной меры. Сегодня в регионе бесплатным горячим питанием обеспечиваются дети с ОВЗ и из малообеспеченных семей. По словам министра образования Ольги Рысевой, на эти цели уходит порядка 95 млн в год, поэтому дополнительные средства из бюджета области позволят охватить горячим питанием всю начальную школу. В некоторых районах области для этого нужно сначала привести в соответствие с нормами помещения буфетов и столовых.

Затронули на мероприятии и тему предоставления льготного права детям ряда медицинских и педагогических работников в получении путёвок в детские сады и приёма в первый класс.

– Все мы знаем, что у нас не хватает медицинских и педагогических кадров, поэтому было принято такое решение и одобрено депутатами Законодательного собрания. Врач и учитель – важные профессии, мы все заинтересованы в том, чтобы они выходили на работу из декрета как можно раньше, – подчеркнул глава региона.

С этой же целью в Кирове будет открыт и отраслевой детский сад. Он распахнёт свои двери для детей медицинских работников и учителей уже в конце февраля.