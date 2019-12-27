В Кирове состоятся пробеги на 2020 метров

Обещаете себе что-то и не делаете? Есть шанс исправить ситуацию и начать новый год с чистого листа. Подтвердите своё обещание новогодней пробежкой!

1 января в 12 часов жители г. Кирова выйдут на «Забег обещаний». Акция направлена на популяризацию активного образа жизни и одновременно проходит по всему миру. Областной центр участвует в ней уже четвёртый год.

– Я побегу во второй раз, – рассказала «КП» кировчанка Елена Шулятьева. – Это очень просто: регистрируешься, приходишь 1 января на забег, получаешь номер, пишешь на нём своё заветное желание, прикрепляешь номер на груди и бежишь в поддержку своей мечты. В этом году дистанция символичная – 2020 метров, она под силу практически каждому.

Как признаются участники предыдущей новогодней пробежки, они ставили себе разные цели: «наконец-то поучаствовать в триатлоне», «регулярно заниматься спортом», «не нервничать», «бросить курить», «радоваться каждому дню» и так далее. Многие признаются, что им удалось добиться исполнения данного себе обещания. Кроме того, умеренная спортивная нагрузка после празднования новогодней ночи поможет привести себя в порядок. «Взбодриться днём 1 января – милое дело, лучше, чем сидеть дома. Да и для души, и для мотивации к дальнейшим действиям полезно будет», – считает Георгий Кудрявцев.

Регистрация на бесплатный «Забег обещаний» организована на сайте ilovesupersport.com. Забег пройдёт в парке имени Гагарина (у областной филармонии).

Ожидается, что к новогодней пробежке присоединятся жители разных городов Кировской области.

– Если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год, – уверены в беговом клубе, выступившем организатором забега в Кирове.

В числе городов-организаторов также Иркутск, Алматы, Владивосток, Белгород, Прага, Смоленск, Чебоксары, Казань, Москва, Севастополь и другие. Кстати, на старт «Забега обещаний – 2019» вышли более 12 тысяч человек в разных городах мира.