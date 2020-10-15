В Кирове устанавливают барьеры — не все горожане довольны

Не секрет, что в областном центре реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Многие жители областного центра отмечают, что дороги стали намного лучше. Но есть и ряд спорных моментов.

Например, в Кирове на некоторых участках дорог установлено барьерное ограждение. Они появились на улицах Производственной, Дзержинского, Сормовской и Советской в Чистых прудах.

Многие кировчане выражают в связи с этим недовольство. По их мнению, сужение проезжей части приведёт, особенно зимой, к увеличению пробок на и так уже насыщенных транспортом дорогах. Но, практика — критерий истины, поэтому видно будет по статистике. Если это позволит снизить на этих участках количество ДТП, то уже хорошо.

Напомним также, что до конца текущего года на пяти кировских перекрёстках обновят светофорные объекты:

♦ улица Московская – проспект Строителей и улица Упита;

♦ улица Карла Маркса – улица Воровского;

♦ улица Ленина – улица Красноармейская;

♦ улица Ленина – улица Преображенская;

♦ улица Горького – улица Воровского.

Фото: kirovpravda.ru