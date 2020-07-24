В Кирово-Чепецке поэту установили мемориальную доску

В городе на доме, где долгие годы жил известный поэт и журналист Николай Сластников, установили мемориальную доску.

С инициативой об этом выступил литературный клуб «Поиск», а в сентябре 2019-го эту инициативу поддержали депутаты городской Думы. Торжественное открытие планировалось на 4 мая – день 65-летия поэта. Но в силу ограничительных мер по самоизоляции, церемонию перенесли на траурный день – день годовщины смерти Николая Павловича.

На открытии собрались друзья и товарищи поэта, а также неравнодушные к его творчеству люди. Митинг открыла глава администрация города Е.М.Савина. Затем звучали песни на стихи Сластникова, с воспоминаниями выступили «поисковцы» Е. Жуйков, О. Синица, В. Соколов, А. Фокин, О. Шатков. Слова благодарности выразила И. Кузнецова, на протяжении многих лет главный редактор газеты «Кировец», в которой долгое время трудился Николай Павлович.

Открыли мемориальную доску вдова поэта Татьяна Александровна и сын Михаил. У подножия стены, на которой размещена доска (дом № 47 по проспекту России) участники митинга возложили цветы.

Вскоре после открытия мемориальной доски Николая Сластникова памятное место посетил и возложил цветы известный русский писатель Владимир Крупин, выразивший удовлетворение, что в Чепецке помнят и чтят своих поэтов.