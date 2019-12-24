В кировских школах проходят уроки ГТО

Зимний сезон уроков ГТО открыли сразу в трёх учебных заведениях Кирова – школах № 37, № 57, № 24. Занятия проводят представители регионального оператора ВФСК ГТО. Их задача – приобщить школьников к здоровому образу жизни через знаменитый физкультурно-спортивный комплекс.

– Мы рассказываем ребятам о создании «Готов к труду и обороне», его истории, нормативах, которые нужно выполнить для получения знаков отличия и удостоверений, а также о том, какие дополнительные привилегии появляются у обладателей этих наград, – сообщила сотрудник регионального оператора ВФСК ГТО Ксения Бойченко.

Школьники с интересом воспринимают информацию, задают вопросы. Кроме того, они с удовольствием пробуют сами выполнять нормативы комплекса ГТО, участвуют в подвижных играх.

До конца 2019 года уроки пройдут ещё в трёх учебных заведениях Кирова. Кстати, весной специалисты регионального оператора ВФСК ГТО провели занятия в четырёх школах. Популяризацию комплекса проводят в соответствии с целями проекта «Спорт – норма жизни», разработанного в рамках национального проекта «Демография». Согласно ему, как ранее подчёркивал глава региона Игорь Васильев, до 2024 года планируется повысить доступность спортивных площадок и спорткомплексов в муниципалитетах, усилить подготовку тренерского состава, обновить спортивный инвентарь и оборудование спортшкол, создать новые объекты спортивной инфраструктуры.