В кировской диораме стартовал областной конкурс «Мастеровые Вятки — 2020»

Признаюсь, таких удивительных шахмат встречать прежде мне не доводилось. Судите сами: игровое поле, расцвеченное традиционными чёрно-белыми квадратами и ограниченное: моторной цепью, выложено из обыкновенных железных гаек. Из гаечек и болтиков разного размера выполнены на сварке и шахматные фигурки: пешки, кони, ладьи. Для фигурки офицера использованы автомобильные свечи зажигания, ну а для царственных особ — короля и королевы — как нельзя кстати подошли шарики различного калибра и диаметра из обычных подшипников. У королевы к тому же из обрезков проводков собрана роскошная причёска… Да, удивил мастер Рябухин из Омутнинского района, удивил и заставил улыбнуться. Ну как тут не поиграть в такие необыкновенные шахматы?!

…Фотограф щёлкает — и птичка вылетает! Ещё одна весёлая работа, на этот раз мастера Трушкова из областного центра — на деревянном панно сценка из фотоателье. Принаряженные, причёсанные дама с кавалером напряжённо смотрят в объектив фотографического аппарата, за которым, как настоящий волшебник, манипулирует франт-фотограф. Раз-два-три! Взмах руки, вспышка! И, пожалуйста, вот вам и птичка, ловите!

…А как загадочно улыбается мудрый сказочный Страшила из лыка, обутый в лёгкие лапти, как хитро сложила губки бантиком коварная баба-яга, одетая в пёстрые домотканые одежды, как сам собой просится в руки изящно сплетённый из ивы основательный и объёмный короб-чемодан…

Ай да вятские мастера, ай да удальцы-молодцы! Какие чудные работы сотворили!

— Конкурс «Мастеровые Вятки» проводится с 2006 года, он по праву стал ярким событием для нашего региона, — подчеркнула на открытии выставки замминистра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Лариса Агалакова. — Познакомившись с экспозициями, ещё раз убеждаешься, насколько вятская земля богата мастерами, народными умельцами. Это наша гордость! От правительства области желаю всем плодотворной работы, неиссякаемой творческой энергии, потрясающих работ, а экспертному жюри — объективных оценок.

В этом году конкурс проходит по расширенному списку номинаций: «Художественная обработка дерева: резьба по дереву и инкрустация по дереву», «Роспись по дереву», «Изделия из капокорня», «Плетение из лозы», «Художественная обработка берёсты», «Плетение из природных материалов (соломы, соснового корня, лыка, камыша)», «Художественная керамика, гончарство», «Кружевоплетение», «Ткачество», «Вышивка, шитьё», «Традиционная и авторская игрушка», «Художественные изделия из металла», «Авторский костюм», «Новый взгляд в области народных художественных промыслов и ремёсел». Свои художественные творения (общим числом более 600) представили 280 мастеров народных промыслов. Тут и дымковская игрушка, и вятская матрёшка, и изделия из дерева, берёсты, лозы, кружево, вышивка…

Есть, действительно есть на что посмотреть в эти дни в дио-раме. И не просто посмотреть, но и восхититься, и даже улыбнуться.

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