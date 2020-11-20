Воскресенье, 22 ноября, 2020
Главная > Без рубрики > Выбор редакции > В Кировской области введены новые ограничения

В Кировской области введены новые ограничения

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Общество, Слайдер

Карантин продлён до 14 января.

В правительстве Кировской области прошло заседание оперативного штаба. Среди присутствующих были представители Роспотребнадзора, правительства, полиции, прокуратуры. Дистанционно по видеосвязи на нём присутствовали главы районов.

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, ситуация с коронавирусом сейчас достаточно непростая. Сотрудники Роспотребнадзора в связи с этим обратились к руководству области, рекомендовав ввести новые ограничения. Правительство региона внесло поправки в постановление о введении карантина.

Так, запрещено проведение мероприятий, на которых предусмотрено очное присутствие граждан. Нельзя проводить акции, компании развлекательного, досугового, зрелищного, культурного плана в местах массового скопления людей.

Названы и исключения. Допускается проведение спортивных межрегиональных, всероссийских соревнований. Главное, чтобы они проходили без зрителей. Допускается ведение трансляций.

Ограничения не затрагивают сбор подписей, которые необходимы, чтобы присвоить Кирову почётное звания РФ «Город трудовой доблести». Музеи, библиотеки, заповедники, кинотеатры, концертные залы, дома культуры продолжают работать. Важно, чтобы все меры защиты были соблюдены.
Документ с новыми ограничениями вступил в силу сегодня, 20 ноября.

Фото из архива vyatkakirov.ru

Аватар
Екатерина Сонина

ЧИТАТЬ ЕЩЕ

Жители Кировской области получат квалифицированную медицинскую помощь

Кировчанка приобрела машину, не расплатившись за нее

Юрий Скобов: о победах, поражениях и главной цели в жизни