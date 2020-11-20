В Кировской области введены новые ограничения

Карантин продлён до 14 января.

В правительстве Кировской области прошло заседание оперативного штаба. Среди присутствующих были представители Роспотребнадзора, правительства, полиции, прокуратуры. Дистанционно по видеосвязи на нём присутствовали главы районов.

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, ситуация с коронавирусом сейчас достаточно непростая. Сотрудники Роспотребнадзора в связи с этим обратились к руководству области, рекомендовав ввести новые ограничения. Правительство региона внесло поправки в постановление о введении карантина.

Так, запрещено проведение мероприятий, на которых предусмотрено очное присутствие граждан. Нельзя проводить акции, компании развлекательного, досугового, зрелищного, культурного плана в местах массового скопления людей.

Названы и исключения. Допускается проведение спортивных межрегиональных, всероссийских соревнований. Главное, чтобы они проходили без зрителей. Допускается ведение трансляций.

Ограничения не затрагивают сбор подписей, которые необходимы, чтобы присвоить Кирову почётное звания РФ «Город трудовой доблести». Музеи, библиотеки, заповедники, кинотеатры, концертные залы, дома культуры продолжают работать. Важно, чтобы все меры защиты были соблюдены.

Документ с новыми ограничениями вступил в силу сегодня, 20 ноября.

Фото из архива vyatkakirov.ru