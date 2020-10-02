В Кировской области внедряется проектный подход

Наладить работу с проектами, чтобы повысить качество их реализации и улучшить жизнь граждан. В том числе и с таким посылом несколько месяцев назад в регионе было создано управление проектной деятельности. Оно начало действовать при правительстве Кировской области и призвано стать центром инноваций в государственном управлении.

Новый орган начал работу не с чистого листа. О внедрении проектной деятельности в работу власти на местах заговорили ещё пару лет назад. Оно и не случайно, ведь проектный подход положен в основу реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Для достижения этих целей были определены национальные проекты по 13 направлениям. В соответствии с ними были созданы федеральные и региональные проекты. Например, в Кировской области утверждён 51 региональный проект, направленный на реализацию 11 национальных проектов.

Как управлять такой махиной, правильно распределяя все финансовые и административные ресурсы, рассчитывая каждый шаг? При этом важно организовать межведомственное взаимодействие, чтобы увеличить практическую отдачу от их использования, то есть решать конкретные актуальные задачи, чтобы помогать людям. Для этого и создали совет по проектному управлению при губернаторе Кировской области и региональный проектный офис.

— Совет принимает решение об инициации проектов, об их утверждении, осуществляет контроль за ходом реализации проектов и принимает ключевые управленческие решения. Функции регионального проектного офиса в настоящее время выполняет управление проектной деятельности при правительстве Кировской области. На региональный проектный офис возложена методологическая и организационная поддержка, а также мониторинг реализации проектов, — сообщил руководитель управления Игорь Селезнёв.

Как эти современные управленческие технологии работают на практике?

— По каждому проекту сформирована команда. В неё входит куратор, руководитель проекта, администратор и исполнители. Ответственные по ролям зафиксированы в паспорте проекта. Ключевая роль отводится именно руководителям проектов. Ими являются руководители органов исполнительной власти области либо их заместители, — рассказал Игорь Селезнёв. — В ходе первого года реализации национальных проектов, в том числе на территории Кировской области, внедрены новые принципы организации работы органов исполнительной власти, усовершенствована система межбюджетных отношений.

Сегодня управление ежемесячно мониторит ход реализации региональных проектов. Участники процесса размещают отчёты в подсистеме управления национальными проектами ГИС «Электронный бюджет». «Таким образом, от традиционных поручений мы переходим к проектной работе», — отмечают специалисты.

Уже в 2020 году в управлении проектной деятельности намерены организовать детальное планирование при реализации региональных проектов, оценку возникающих рисков, а также мониторинг правонарушений. Всё это должно повысить эффективность работы.

Ожидаются и более крупные перемены. Сейчас на федеральном уровне активно ведут корректировку национальных и федеральных проектов с учётом главных целей развития страны, включая комфортную и безопасную среду для жизни, достойный, эффективный труд и цифровую трансформацию.

Это значит, что уже скоро изменения придут в муниципалитеты, так как основные события и мероприятия в рамках нацпроектов происходят на местах: ремонт дорог, оснащение образовательных и дошкольных учреждений, строительство спортивных сооружений, переселение граждан из аварийного жилья и другие.

— Все муниципальные районы и городские округа принимают участие в реализации мероприятий тех или иных региональных проектов, — отметили в управлении проектной деятельности. — К примеру, по итогам 2019 года город Киров являлся участником 12 проектов, Оричевский и Уржумский районы участвовали в 10 проектах, Омутнинский —

в девяти, Белохолуницкий, Зуевский, Слободской район и город Слободской — в восьми проектах. Больше всего участников среди муниципалитетов — в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Что же изменится для поселений Кировской области?

— Предстоит выстроить эффективную модель работы с муниципалитетами, создать условия для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований, — подчеркнул Игорь Селезнёв. — Существует ряд сложностей, возникающих в ходе реализации некоторых региональных проектов, в том числе связанных с недостаточным финансированием. В связи с отсутствием межбюджетных трансфертов из федерального бюджета не все региональные проекты обеспечены финансированием. Вместе с тем, учитывая приоритетность задач, решаемых в рамках региональных проектов, область реализует дополнительные мероприятия только за счёт средств областного бюджета.

Сегодня управление проектной деятельности проводит выездные проверки в отношении объектов, строительство (реконструкция) которых осуществляется в рамках региональных проектов. В числе задач — следить, чтобы вся работа по их реализации велась своевременно, особенно в сегодняшней весьма сложной ситуации, и были достигнуты результаты: построены школы и спортивные площадки, созданы новые места в детских садах и т.д.