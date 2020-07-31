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В Кировской области вырос спрос на поездки по региону

Ольга Гилязева Лучшее, Новости, Общество

Кроме того, по данным областного Центра развития туризма, увеличилось количество желающих отправиться на организованные пешие прогулки по городу Кирову.

– Если в июне 2019 года количество личных обращений в Туристско-информационный центр (ТИЦ) превысило 250 человек, то ситуация в июне 2020 года по причинам, связанным с пандемией и отсутствием возможности получения личных консультаций, кардинально изменилась, – сообщила директор Центра развития туризма Елена Данюшенкова. – Потенциальные гости обращаются в ТИЦ через социальные сети, по телефону, электронной почте. Количество просмотров сайта Центра развития туризма и его страниц в соцсетях выросло в полтора раза. Существенно увеличился интерес к прогулкам по г. Кирову в малых группах.

Особенно отдыхающих интересуют природные памятники, заповедники, заказники. Туристы активно сплавляются на байдарках, ходят в походы. Большую популярность приобрели путешествия семей на личных автомобилях. Самостоятельный туризм – это объективный тренд нынешнего туристического сезона, подчёркивают в Центре.

Ситуация в регионе совпадает с федеральной тенденцией. Как сообщало РИА «Новости», в июне россияне стали чаще приобретать товары для активного отдыха – палатки, рюкзаки и удочки. В отсутствие возможности провести отпуск за границей планируют ходить в походы, выбираться на рыбалку и организуют «курорты» на даче.

Так, по данным СМИ, спрос на палатки вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом – на 94%. А количество тех, кто интересуется рюкзаками и спальниками, примерно на треть. Удочки стали популярнее в 2,5 раза, надувные лодки – почти в полтора раза.

Ряд экспертов говорят о взрывном спросе на летний отдых в России. Это подтверждают туркомпании.

– В сравнении с прошлым годом спрос однозначно вырос в три-четыре раза. Те, кто планировал отдыхать за границей, знакомятся сейчас с природой родного края и походной романтикой, – рассказала основатель клуба приключений SLED Марина Дёмина. – Многие даже и не подозревали, что у нас в Кировской области есть такие красивые места! Особенно популярны Атарская лука, река Немда… Интерес к аренде оборудования есть, но сейчас у нас практически всё снаряжение используется в своих путешествиях.

В кировских сервисах также говорят о росте обращений. «К июню прошлого года спрос вырос на 44 процента», – сообщили в одной из точек проката велосипедов в Кирове.
Кстати, по оценкам сайта «Авито», стоимость комплекта из палатки, рюкзака и спальника не сильно изменилась за год и в среднем по стране составляет около 15 тысяч рублей, при этом средняя стоимость палатки – 8,19 тысячи рублей. Комплект снаряжения для рыбалки обойдётся в 42-46 тысяч рублей с учётом лодки, средняя цена на которую превышает 35 тысяч рублей.

– Палатка и походный костёр, отличная компания и незабываемая красота вокруг! – поделилась впечатлениями от поездки выходного дня кировчанка Ольга Брайцева. – Для кого это занятие? Для того, кто случайно понял, что лета осталось совсем чуть-чуть, для того, кто мечтает вернуться в детство. А ещё: если очень хочется интересно провести время с семьёй, найти новых друзей, уехать из города, немного познакомиться с нашим краем, послушать тишину…

Впрочем, взрывной, по оценкам экспертов, спрос на летний отдых в России приведёт к увеличению внутренних потоков пока на 10-15 процентов по сравнению с летним периодом прошлого года. Так, «Газета.ру» цитирует исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе, заявившую, что нынешний курортный сезон из-за пандемии коронавируса получится коротким.

Фото: Ольга БРАЙЦЕВА

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Ольга Гилязева

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