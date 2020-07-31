В Кировской области вырос спрос на поездки по региону

Кроме того, по данным областного Центра развития туризма, увеличилось количество желающих отправиться на организованные пешие прогулки по городу Кирову.

– Если в июне 2019 года количество личных обращений в Туристско-информационный центр (ТИЦ) превысило 250 человек, то ситуация в июне 2020 года по причинам, связанным с пандемией и отсутствием возможности получения личных консультаций, кардинально изменилась, – сообщила директор Центра развития туризма Елена Данюшенкова. – Потенциальные гости обращаются в ТИЦ через социальные сети, по телефону, электронной почте. Количество просмотров сайта Центра развития туризма и его страниц в соцсетях выросло в полтора раза. Существенно увеличился интерес к прогулкам по г. Кирову в малых группах.

Особенно отдыхающих интересуют природные памятники, заповедники, заказники. Туристы активно сплавляются на байдарках, ходят в походы. Большую популярность приобрели путешествия семей на личных автомобилях. Самостоятельный туризм – это объективный тренд нынешнего туристического сезона, подчёркивают в Центре.

Ситуация в регионе совпадает с федеральной тенденцией. Как сообщало РИА «Новости», в июне россияне стали чаще приобретать товары для активного отдыха – палатки, рюкзаки и удочки. В отсутствие возможности провести отпуск за границей планируют ходить в походы, выбираться на рыбалку и организуют «курорты» на даче.

Так, по данным СМИ, спрос на палатки вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом – на 94%. А количество тех, кто интересуется рюкзаками и спальниками, примерно на треть. Удочки стали популярнее в 2,5 раза, надувные лодки – почти в полтора раза.

Ряд экспертов говорят о взрывном спросе на летний отдых в России. Это подтверждают туркомпании.

– В сравнении с прошлым годом спрос однозначно вырос в три-четыре раза. Те, кто планировал отдыхать за границей, знакомятся сейчас с природой родного края и походной романтикой, – рассказала основатель клуба приключений SLED Марина Дёмина. – Многие даже и не подозревали, что у нас в Кировской области есть такие красивые места! Особенно популярны Атарская лука, река Немда… Интерес к аренде оборудования есть, но сейчас у нас практически всё снаряжение используется в своих путешествиях.

В кировских сервисах также говорят о росте обращений. «К июню прошлого года спрос вырос на 44 процента», – сообщили в одной из точек проката велосипедов в Кирове.

Кстати, по оценкам сайта «Авито», стоимость комплекта из палатки, рюкзака и спальника не сильно изменилась за год и в среднем по стране составляет около 15 тысяч рублей, при этом средняя стоимость палатки – 8,19 тысячи рублей. Комплект снаряжения для рыбалки обойдётся в 42-46 тысяч рублей с учётом лодки, средняя цена на которую превышает 35 тысяч рублей.

– Палатка и походный костёр, отличная компания и незабываемая красота вокруг! – поделилась впечатлениями от поездки выходного дня кировчанка Ольга Брайцева. – Для кого это занятие? Для того, кто случайно понял, что лета осталось совсем чуть-чуть, для того, кто мечтает вернуться в детство. А ещё: если очень хочется интересно провести время с семьёй, найти новых друзей, уехать из города, немного познакомиться с нашим краем, послушать тишину…

Впрочем, взрывной, по оценкам экспертов, спрос на летний отдых в России приведёт к увеличению внутренних потоков пока на 10-15 процентов по сравнению с летним периодом прошлого года. Так, «Газета.ру» цитирует исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе, заявившую, что нынешний курортный сезон из-за пандемии коронавируса получится коротким.

Фото: Ольга БРАЙЦЕВА