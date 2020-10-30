В Кировской области готовится к запуску новая козоводческая мегаферма

В ООО «Октябрьское» Свечинского района строится крупный козоводческий комплекс молочного направления на 6800 козоматок с проектной мощностью 5,4 тысячи тонн молока в год. В ближайшее время начнётся поставка племенных козочек и козликов зааненской и альпийской пород. Племенной молодняк завезут из Австрии.

Об этом на пресс-конференции в региональном правительстве рассказал зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

– В этом году завершено строительство молочного комплекса на 752 головы (ООО «Агрофирма «Путь Ленина» Котельничского района), козоводческой фермы молочного направления на 2300 голов (СПК «Красное знамя» Кумёнского района). Введён в эксплуатацию новый свиноводческий комплекс на 2650 свиноматок в Кирово-Чепецком районе агрофирмой «Дороничи».

Продолжается реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации на Советской птицефабрике, по окончании которого агрофирма выйдет на получение одного миллиона яиц в день, – отметил глава отрасли.

Для выполнения задачи по увеличению производства молока, поставленной перед отраслью губернатором Игорем Васильевым, в Кировской области ведётся строительство крупных молочнотоварных ферм общей мощностью 2,1 тысячи скотомест. Планируется приступить к реализации проектов по строительству двух крупных молочных комплексов на 2 тысячи голов каждый в Верхошижемском и Кумёнском районах.

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