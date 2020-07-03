В Кировской области изготовили шахматы весом 100 килограммов

Осуждённый из ИК­1 УФСИН России по Кировской области изготовил необычные шахматы. Для производства использовались старые запчасти от автомобильной техники: коленвалы, цепи, гайки и части двигателя.

Как рассказали в Управлении ФСИН по региону, работа создавалась специально для участия в конкурсе «Мастеровые Вятки­2020».

– Все шахматные фигуры выполнены с фантазией, – рассказал начальник отдела материально­технического обеспечения учебно­производственного процесса и сбыта продукции центра трудовой адаптации осуждённых ИК­1 УФСИН России по Кировской области Алексей Широков. – Так, например, король и ферзь сделаны с глазами и волосами, а пешки в руках держат мечи. Однозначно, это самые оригинальные шахматы, которые мы представим на конкурс. Их вес около 100 килограммов.

Как подчеркнули в управлении, работы осуждённых регулярно принимают участие в ежегодном конкурсе «Мастеровые Вятки».