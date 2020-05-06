В Кировской области изучат эффективность вакцины от полиомиелита для профилактики заболевания COVID-­19

В ближайшее время в регионе будет подписано трёхстороннее соглашение между правительством Кировской области, Кировским государственным медицинским университетом и Научным центром исследований им. М.П. Чумакова, согласно которому начнётся реализация наблюдательной программы по изучению профилактической эффективности вакцины «БиВак полио» в отношении заболеваемости ОРВИ, включая COVID­-19. Вакцинация будет проводиться добровольцам, находящимся в группе риска.

– В рамках работающего в регионе научно-образовательного центра мирового уровня «Биополис» совместно с институтом имени Чумакова, который недавно принял решение по открытию филиала в Кировской области, поддержанное Татьяной Алексеевной Голиковой, зампредом правительства РФ, мы будем проводить научное наблюдение. Это исследование о выработке неспецифического иммунитета на коронавирус с использованием зарегистрированной пероральной полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова, которое с успехом применяется в рамках календаря профилактических прививок, – отметил Игорь Васильев. – Этот вопрос мы рассмотрим на расширенном видеоселекторном заседании наблюдательного совета Научного образовательного центра и утвердим порядок конкурсного отбора. Я надеюсь, что мы в кратчайшие сроки организуем эту работу с соблюдением всех норм, которые предписывают Роспотребнадзор и Минздрав России.

В чём преимущества вакцины?

Вакцина от полиомиелита применяется уже очень давно и доказала свою эффективность. Живая вакцина активирует врождённый неспецифический иммунитет, стимулирует защитные силы организма, и ожидания специалистов заключаются в том, что вакцинированный человек будет в большей степени защищён от коронавирусной инфекции.

Кто примет участие в вакцинации?

В ней смогут принять участие здоровые люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по инфицированию COVID-19 – это врачи поликлиник, фельдшеры, волонтёры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта и другие.

Почему исследования пройдут в Кировской области?

Кировская область для проведения данного вида исследований была выбрана не случайно – в нашем регионе создан научно-образовательный центр «Биополис». В его состав вошли Курчатовский институт, Научный центр исследований им. М.П. Чумакова РАН, Российский фонд фундаментальных исследований, Кировский государственный медицинский университет, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Вятский государственный университет, фармацевтические компании «Нанолек» и «Инвак». Приказ о создании «Биополиса» в октябре 2019 года подписал глава региона Игорь Васильев.

Как отмечает генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, Кировская область является одним из центров разработок лекарственных препаратов.

– В вашем регионе находится современное предприятие «Нанолек», с которым у Центра имени М.П. Чумакова существует договор о стратегическом партнёрстве. Также у «Нанолека» большой кадровый потенциал. Это факторы, которые привели нас к сотрудничеству, мы взаимодействуем уже третий год. Здесь создана компания «Инвак», которая является производителем инактивированной полиомиелитной вакцины, – отметил Айдар Ишмухаметов. – В наших планах – создание в Кировской области крупного предприятия полного цикла частно-государственного характера. У нас есть возможность создать уникальное в России и в мире предприятие по производству современных препаратов.

Проводились ли подобные исследования вакцины раньше? И изучают ли её возможности в борьбе с COVID-19 в других странах?

По словам Айдара Ишмухаметова, ещё в 1970-е годы в России проводились исследования по возможностям полиомиелитной вакцины. Уже тогда было доказано, что живая вакцина активирует врождённый иммунитет.

– Подобные исследования планируют проводить и в Америке, но не раньше июля. Связано это с тем, что только в России существует препарат живой вакцины от полиомиелита, который производит Центр Чумакова. Мы находимся в приоритетной ситуации по отношению к остальному миру. У нас есть большие конкурентные преимущества, так как мы имеем опыт работы с этой вакциной, – отмечает Айдар Ишмухаметов.

Какую информацию позволят получить кировские исследования?

Как считает ректор Кировского медуниверситета Лев Железнов, проведение данной наблюдательной программы позволит рассмотреть возможность использования вакцины для профилактики и защиты лиц, которые находятся в группе риска.

– Это позволит нам получить информацию, которая будет полезна для использования в практической работе органов здравоохранения. Исследования показывают, что белковый состав вируса COVID-19 и белковый состав полиомиелита достаточно похожи – до 60%. Логично предположить, что у вакцинированного человека выработается иммунитет, и вакцина станет средством профилактики. Совместно с Центром имени М.П. Чумакова мы проведём исследования и увидим, насколько стойко люди, получившие эту вакцину, будут относиться к возбудителю. Если из них никто не заболеет, значит, у нас всё получилось. Если кто-то заболеет коронавирусом, и у него заболевание будет протекать легче, чем у тех, кто не был привит, то это тоже хороший результат, – отметил Лев Железнов.

Насколько готов регион к этой работе?

Как сообщил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, для региона проводить такие исследования – большая честь, и Кировская область готова к реализации данной наблюдательной программы. За всеми людьми, которые будут участвовать в вакцинации, будет вестись тщательное наблюдение. Если исследования пройдут успешно, то эта практика будет масштабирована на всю Россию.