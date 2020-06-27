В Кировской области кафе и музеи возвращаются к прежнему ритму работы

Оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции еженедельно анализирует эпидемиологическую обстановку в Кировской области и принимает решения, какая сфера экономики региона может возобновить свою деятельность.

Так, с 16 июня возобновили свою работу уличные кафе, библиотеки и музеи, с 25 июня – ограничения на работу полностью сняты для стационарных заведений общественного питания. Возобновить работу могут только те кафе и рестораны, которые не расположены в торговых центрах, моллах и рынках. Работа фудкортов в ТРЦ по-прежнему ограничена. Также ограничения распространяются на город Вятские Поляны, Вятскополянский и Малмыжский районы. Там санитарно-эпидемиологическая обстановка еще не позволяет переходить на этап снятия ограничений.

— В Уржумском и Яранском районах разрешена работа только уличных летних кафе и веранд. Проведение массовых мероприятий, в том числе банкетов, фуршетов и шведских столов, остается под запретом, – прокомментировали в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

Тем не менее, в областном центре работа кипит: сфера общественного питания возвращается к прежнему ритму работы.

Владелец кафе «Хлебное ухо» Илья Бакин рассказал, что все сотрудники были рады вернуться к работе.

— Нам удалось сохранить практически весь коллектив. Мы не прекращали работу в период ограничительных мероприятий, кухня продолжала работать на доставку. Сейчас мы полностью открылись, конечно, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: расставили столы, закупили антисептики, средства индивидуальной защиты. Количество заказов увеличилось, приходят гости. Все относятся с понимаем к вынужденным мерам безопасности, — рассказал Илья Бакин.

Музеи Кировской области также перестроили формат работы под комфортные решения для посетителей. Например, если раньше Кировский областной краеведческий музей проводил экскурсии не менее чем для пяти человек, то теперь они проводятся от двух человек.

— Беспокоясь о здоровье посетителей и сотрудников музея, мы убедительно просим соблюдать меры безопасности: надевать маски при посещении музея, соблюдать социальную дистанцию в соответствии с нанесенной напольной разметкой, пользоваться антисептиками, размещенными в фойе музея. По телефонам музеев можно предварительно записаться на удобное время для посещения. Мы рады всем гостям, — рассказывают представители музея.

Напомним, что губернатор Кировской области Игорь Васильев неоднократно подчеркивал и призывал руководителей предприятий ответственно относиться к соблюдению санитарных норм, так как от этого зависит здоровье посетителей и сотрудников предприятий. А не соблюдение правил может привести к возобновлению ограничительных мероприятий в регионе.

Пресс-центр Правительства Кировской области